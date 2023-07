Mason Mount rejoint Manchester United au prix fort

Le milieu de terrain anglais s'est officiellement engagé avec les Red Devils, contre un chèque dépassant les 70 millions d'euros.

Mount a passé une visite médicale avec son nouveau club avant de signer un contrat de cinq ans qui le maintiendra à Old Trafford jusqu'en 2028 - avec une option d'une année supplémentaire. United paiera 55 millions de livres (65 millions d'euros) à Chelsea pour le joueur de 24 ans, et GOAL a confirmé que les 5 millions de livres (6 millions d'euros) supplémentaires dépendront de sa victoire en Premier League ou en Ligue des champions à plusieurs reprises.

L'entraîneur de United, Erik ten Hag, aurait très tôt identifié Mount comme sa principale cible estivale, l'international anglais étant considéré comme l'élément idéal pour son système tactique. Chelsea avait pris des mesures pour tenter de prolonger le contrat de Mount au-delà de sa date d'expiration en 2024, mais un accord final n'a jamais été trouvé, et il a choisi de relever un nouveau défi loin de Stamford Bridge après avoir adhéré à la vision de Ten Hag pour son avenir à Old Trafford.

"Il n'est jamais facile de quitter le club où l'on a grandi, mais Manchester United représentera un nouveau défi passionnant pour la suite de ma carrière", a déclaré Mount dans sa première interview pour le site officiel de United. "Pour les avoir affrontés, je sais à quel point l'équipe que je rejoins est forte et j'ai hâte de participer à la volonté de ce groupe de remporter des trophées majeurs.

"Tout le monde peut constater que le club a fait de grands pas en avant sous la direction d'Erik ten Hag. Après avoir rencontré le manager et discuté de ses plans, je ne peux pas être plus enthousiaste pour les saisons à venir, et je suis prêt à travailler dur ici. Je suis très ambitieux. Je sais ce que l'on ressent lorsqu'on remporte des trophées importants et ce qu'il faut faire pour y parvenir. Je vais tout donner pour revivre cela à Manchester United".

John Murtough, directeur du football de United, a ajouté : "Mason est un footballeur extrêmement intelligent et possède de nombreuses qualités techniques fantastiques qui viendront enrichir notre équipe. Nous admirons ses talents depuis longtemps et nous sommes donc ravis qu'il ait choisi de franchir les prochaines étapes de sa carrière ici, à Old Trafford. Son style de jeu et ses qualités conviennent parfaitement à cette équipe, et nous sommes tous convaincus qu'il ne fera que s'améliorer en travaillant avec Erik ten Hag et son équipe d'entraîneurs.

"Mason est lui-même un joueur de classe mondiale, mais il a aussi la capacité d'améliorer les joueurs qui l'entourent grâce à son intelligence du jeu et à son sens tactique. Nous avons été particulièrement impressionnés par son désir de rejoindre United et par sa soif de succès, alors que nous nous efforçons d'augmenter nos niveaux de performance la saison prochaine et au-delà".

Mount est devenu la première grande recrue de l'été pour United, mettant fin à sa longue collaboration avec Chelsea. Il a rejoint le centre de formation des Blues en 2005 et a intégré l'équipe senior 12 ans plus tard, avant de disputer 195 matches toutes compétitions confondues pour le club. Mount a inscrit 33 buts et délivré 37 passes décisives sous le maillot de Chelsea, remportant au passage la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs et la Super Coupe de l'UEFA.

Le milieu de terrain sera disponible pour le début du programme de pré-saison de United, qui comprendra une tournée aux États-Unis. Mount pourrait faire ses débuts en compétition avec le club lors de la première journée de Premier League 2023-24 contre les Wolves le 14 août.