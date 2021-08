Plus d’un mois après le drame d’Eriksen, Braithwaite est revenu sur cet épisode traumatisant mais à la fin heureuse.

L’Euro 2020 devait être une fête à travers l’Europe. A cause de la crise sanitaire du Covid-19, l’idée de Michel Platini n’a pas eu le résultat escompté malgré le retour des supporters. En plus de cette crise sanitaire, la compétition a failli tourner au cauchemar dès les premiers matches.

Dans un stade de Copenhague en fusion, le monde s’est arrêté juste avant la mi-temps de la rencontre entre le Danemark et la Finlande. Sur une touche anodine, Christian Eriksen s’est écroulé sur la pelouse, victime d’un arrêt cardiaque.

Avec l’arrivée des secours mais aussi face aux comportements de ses coéquipiers et adversaires, le pire a été dit, le milieu de l’Inter Milan étant proche d’y rester. Fort heureusement, il a pu quitter le stade, tout en rassurant certains fans à son passage et malgré la présence de draps blancs laissant penser au pire. Presque deux mois après l’incident, Martin Braithwaite est revenu sur ces minutes de peur et de tristesse.

"J'ai vécu l'une des situations les plus terribles de ma vie. Ce qui était l'événement sportif le plus important de l'histoire du Danemark a tourné au cauchemar, a avoué le Barcelonais dans un reportage réalisé par Lucky Metal et 433. Ce qui s'est passé cette nuit-là a été un choc pour beaucoup de gens. À un moment, je l'ai regardé et il était parti. Quand on le voit ou quand on voit son corps... là où la personne est morte, il n'y a pas de doute. Vous le savez tout de suite. C'est ce que j'ai vu."

En larmes et formant une barrière humaine pour permettre au secours de faire leur travail et ainsi éviter des images effrayantes au reste du monde, les Danois ont été applaudis pour leur courage auprès de leur coéquipier. De retour à Milan, Christian Eriksen ne sait pas encore s’il pourra rejouer au football mais pour Braithwaite, l’important est ailleurs.

"Quand je l'ai vu, j'ai commencé à prier beaucoup. J'ai senti que c'était la seule chose que je pouvais faire à ce moment-là. Regardez Dieu. Tous les médecins autour de lui et cette image... c'est quelque chose que je ne veux pas que quelqu'un voit. Au final, nous avons eu une fin heureuse. Christian va bien et est stable et c'est la seule chose que nous voulions."