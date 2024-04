Betclic Euro 2024 : parier en ligne sur le football avec le bookmaker

Prêt à miser sur Betclic pendant l'Euro 2024 ? Voici tout ce qu'il faut savoir avant de placer vos premiers paris sur le site de paris sportifs !

Quelles sont les cotes les plus importantes pour l'Euro 2024 et comment sont-elles déterminées ?

C'est un premier point important. Vous ne savez pas à quoi correspond une cote ? C'est très simple. Cette valeur est mise en place par les bookmakers pour chaque pari. En multipliant cette cote par la mise de départ, le joueur va connaître les gains potentiels. La cote minimale est de 1. Plus le bookmaker l'augmente, plus il considère que l'événement aura du mal à se produire.

Pour déterminer cette cote, Betclic prend en compte plusieurs informations. Par exemple, l'opérateur va analyser les récents résultats, les absences majeures ou encore l'enjeu du match. Les cotes ne sont d'ailleurs pas fixes jusqu'au coup d'envoi. Une absence de dernière minute peut faire changer considérablement la cote. Elle est toutefois validée au moment où vous prenez le pari. Il faut donc savoir la prendre au bon moment !

Comme vous l'avez certainement compris, il y aura des cotes disponibles sur les rencontres de l'Euro 2024, mais pas seulement. Des paris long terme sont aussi présents sur Betclic. Les joueurs n'auront aucun mal à miser sur le vainqueur de la compétition.

Retrouvez d'ailleurs les trois favoris selon Betclic :

Comment parier sur l'Euro 2024 avec Betclic ?

Entrons désormais dans le vif du sujet. Pour placer un pari Betclic Euro 2024, la donne reste très simple. Dans un premier temps, il faut toutefois posséder un compte sur le site de paris sportifs. Pour ce faire, rendez-vous sur le site Betclic et lancez la procédure depuis l'onglet « Inscription » en haut à droite. Après quelques étapes, le joueur aura son compte et pourra réaliser son premier dépôt. De quoi avoir les meilleurs moyens de placer ses paris sur l'Euro 2024.

Voici les étapes à effectuer :

Se connecter à son compte joueur : c'est bien évidemment la première chose à effectuer. Le joueur ne pourra pas miser s'il n'est pas connecté à son compte de jeu. Même son de cloche s'il n'a pas un solde de jeu positif !

c'est bien évidemment la première chose à effectuer. Le joueur ne pourra pas miser s'il n'est pas connecté à son compte de jeu. Même son de cloche s'il n'a pas un solde de jeu positif ! Accéder à la rubrique adéquate : l'Euro 2024 sera très certainement mis en avant peu de temps avant l'entame de la compétition. Pour le moment, ce n'est toutefois pas le cas. Pour retrouver la compétition, il faut donc se diriger dans l'onglet football, puis Europe. C'est ici que vous allez voir la rubrique de l'Euro 2024.

l'Euro 2024 sera très certainement mis en avant peu de temps avant l'entame de la compétition. Pour le moment, ce n'est toutefois pas le cas. Pour retrouver la compétition, il faut donc se diriger dans l'onglet football, puis Europe. C'est ici que vous allez voir la rubrique de l'Euro 2024. Choisir son match : tous les matchs disponibles aux paris sont indiqués par Betclic. Vous pouvez même voir le nombre de paris proposé pour une rencontre. Le joueur peut cliquer sur l'événement de son choix pour retrouver toutes les alternatives.

tous les matchs disponibles aux paris sont indiqués par Betclic. Vous pouvez même voir le nombre de paris proposé pour une rencontre. Le joueur peut cliquer sur l'événement de son choix pour retrouver toutes les alternatives. Placer son pari : c'est la dernière étape. Lorsque le joueur a trouvé son bonheur et a choisi son pari, il peut cliquer dessus. Ce pari va rejoindre le panier. Le client de Betclic peut alors indiquer sa mise et valider le pari.

Euro 2024 Betclic : les promotions spéciales

Tout au long de la saison sportive, Betclic ne fait pas les choses à moitié. Il propose de nombreuses promotions à ses clients. Son bonus de bienvenue fera le bonheur des nouveaux clients. Un premier pari remboursé jusqu'à 100€ en freebets, s'il est perdant, est disponible. Il y a d'autres offres permanentes, comme le parrainage, le Cash Out ou le Boost.

Et pour l'Euro 2024 ? Pour le moment, Betclic n'a encore rien annoncé concernant ses bonus pour l'événement international. Il y a toutefois de fortes chances que le bookmaker lance des promotions spéciales pour l'occasion. Il a l'habitude de le faire lors des grands événements. Betclic a notamment permis de remporter des freebets lors de la dernière CAN.

Il faudra donc suivre de très près cet opérateur peu de temps avant le début de l'Euro 2024. Nul doute qu'il devrait annoncer quelques promotions alléchantes.

Les points forts de Betclic

Ce n'est pas pour rien que Betclic fait partie des références dans le milieu des paris sportifs en France. Il y a de nombreux avantages au moment de s'inscrire sur ce bookmaker. En règle général, il n'est pas possible de placer plusieurs paris sur un même événement sportif. Sur Betclic, c'est toutefois possible avec le MyCombi ! Une offre qui sera disponible pour les rencontres de l'Euro 2024. Les joueurs pourront combiner plusieurs paris sur le même match. Un excellent moyen de vibrer devant les plus belles affiches de la compétition.

En plus d'être l'un des rares bookmakers à proposer le MyCombi, il est également l'un des seuls à proposer l'option « annuler son pari ». Lorsque le joueur a validé un pari, il a deux minutes pour l'annuler sur Betclic. Cela peut être une excellente nouvelle lorsque vous vous êtes trompé ou que vous étiez passé à côté d'une information importante.

Par ailleurs, Betclic a pu mettre en place une offre parrainage. C'est un bonus qui est souvent recherché par les adeptes des paris sportifs. Une fois que le filleul s'inscrit, valider son compte et réalise un dépôt de 20€, il reçoit 10€ en freebets, tout comme le parrain. Le parrain a d'ailleurs le droit à cinq parrainages par mois. De quoi récupérer près de 50€ rien qu'en invitant ses amis.

Les défis qui sont proposés par ce bookmaker risquent aussi de donner le sourire aux différents joueurs. En parvenant à les remplir, ils peuvent remporter des freebets. Ils seront très certainement nombreux lors de l'Euro 2024.

Pour terminer, Betclic propose de nombreuses cotes boostées. Ce qui est très intéressant, c'est que le bookmaker peut vous les envoyer par notification. Une excellente nouvelle pour ceux qui ne souhaitent rien manquer.

Euro 2024 Betclic Live Streaming

Un service live streaming est disponible sur Betclic. Pour en profiter, il suffit de se connecter à son compte joueur et d'avoir un solde positif. Si ce n'est pas le cas, il faut avoir parié dans les dernières 24h. Les clients de Betclic vont retrouver de nombreux grands événements sportifs, comme la Serie A, la NBA ou encore la NHL.

Ils n'auront cependant pas accès à l'Euro 2024. Il faut d'ailleurs savoir que la compétition européenne ne sera présente sur aucun bookmaker tricolore.

Les paris disponibles sur Betclic Euro 2024

On a déjà pu évoquer les différents paris sur la compétition. Les joueurs de Betclic pourront miser sur le vainqueur de l'Euro 2024, les vainqueurs de groupes ou encore les finalistes. Il faut toutefois savoir que les paris sur les rencontres sont encore plus nombreux. Il y a les paris les plus connus, comme le 1N2 ou l'Under/Over.

Il y a cependant d'autres alternatives qui risquent de faire le bonheur des joueurs durant la compétition :

Les paris sur les buteurs : parfois, les rencontres sont indécises. Pourquoi ne pas se diriger vers les paris sur les buteurs ? Les meilleurs attaquants tenteront de briller lors de la compétition internationale. Les cotes sont d'ailleurs souvent très alléchantes.

parfois, les rencontres sont indécises. Pourquoi ne pas se diriger vers les paris sur les buteurs ? Les meilleurs attaquants tenteront de briller lors de la compétition internationale. Les cotes sont d'ailleurs souvent très alléchantes. Le pari avec handicap : lors de la phase de poules notamment, il y aura des rencontres particulièrement déséquilibrées. Il peut donc s'avérer rentable de partir sur les paris avec handicap. Ici, les joueurs peuvent miser sur le fait qu'une nation s'imposera par au moins 2 buts d'écart.

lors de la phase de poules notamment, il y aura des rencontres particulièrement déséquilibrées. Il peut donc s'avérer rentable de partir sur les paris avec handicap. Ici, les joueurs peuvent miser sur le fait qu'une nation s'imposera par au moins 2 buts d'écart. La mi-temps avec le plus de buts : c'est également une alternative qui vaut le coup d’œil. Betclic permet de miser sur la mi-temps qui verra le plus de buts. Cela peut être un excellent moyen de remporter de l'argent lorsque vous pensez qu'une rencontre mettra du temps à se décanter, notamment lors des rencontres à élimination directe.

FAQ – Betclic Euro 2024

Comment parier en live sur Betclic Euro 2024 ?

Ce n'est pas surprenant de savoir que les rencontres de l'Euro 2024 seront disponibles aux paris en direct sur Betclic. Il faudra simplement rejoindre l'onglet « Live » pour retrouver une rencontre qui a déjà débuté.

Qui va remporter l'Euro 2024 ?

D'après Betclic, la lutte s'annonce féroce entre la France et l'Angleterre. Il peut d'ailleurs être intéressant de miser sur les deux nations. Elles ont des cotes bien supérieures à 2. En plaçant la même somme sur ces deux pays, vous réaliserez assurément des gains en cas de sacre de la France ou de l'Angleterre.