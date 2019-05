Marseille - Mandanda : "Je ne peux pas partir comme ça"

Le gardien marseillais, qui sort d'une saison décevante à l'image de son équipe, espère reste à l'OM et se racheter dès la saison prochaine.

Le gardien marseillais, en difficulté cette saison au même titre que plusieurs de ses coéquipiers, s'est confié au Canal Football Club ce dimanche. Conscient d'avoir raté sa saison, il affirme vouloir rester au club et espère pouvoir regagner l'amour et le respect de ses supporters.

"Physiquement je vais bien. Mentalement c'est plus compliqué parce que la saison a été très compliquée sur un plan collectif et personnel donc on a hâte que ça se termine, a-t-il déclaré. Cela a été difficile du début à la fin, dès le premier match je me blesse et ensuite on essaie de revenir comme on peut mais rien n'allait. Sur mes onze saisons passées ici, c'est la première où je passe complètement à travers, où je ne suis pas performant et pas décisif."

Une situation qui a abouti à des critiques très vives de la part de ses propres supporters, qui reprochent au champion du monde ses mauvaises performances. "Pour ma part c'est la première fois [que je suis visé par les supporters], j'ai toujours réussi à tirer mon épingle du jeu. Cette saison je suis avec tout le monde et je suis aussi visé donc c'est pas simple. Encore une fois c'est Marseille et il faut le savoir, les supporters sont très exigeants.

"Sur cette saison, je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir garder ce respect, mais je sais que je peux et je vais le récupérer. Ce ne sont que les performances qui comptent. Je n'ai pas envie de laisser cette image-là, ce n'est pas moi. Si la saison prochaine je fais encore la même saison, je vais me poser des questions sur la suite.

"Je ne peux pas lâcher comme ça. Je ne sais pas ce que comptent faire les dirigeants et comment ça va se passer la saison prochaine mais je ne peux pas partir comme ça. Ce n'est pas du tout mon intention."

Marseille va terminer sa saison en dehors des places européennes après une saison compliquée pour nombre des tauliers qui avaient porté l'équipe en finale d'Europa League l'an dernier. Les dirigeants vont devoir trouver les solutions pour remodeler et relancer leur effectif la saison prochaine pour retrouver les compétitions européennes et les premières places de la .