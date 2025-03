Marseille - Lens : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Marseille veut confirmer sa montée en puissance face à un Lens en crise. L’OM vise la C1, tandis que les Sang et Or veut enrayer la mauvaise spirale.

Marseille et Lens se retrouvent ce samedi pour un choc aux enjeux cruciaux en Ligue 1. Tandis que l’OM de Roberto De Zerbi veut consolider sa place dans le Top 4 du classement, Lens arrive en pleine crise, enchaînant les défaites et voyant l’Europe s’éloigner. Mais un sursaut des Sang et Or pourrait tout relancer.

Marseille veut enchaîner

L’OM avance à grands pas vers un retour en Ligue des Champions, un objectif majeur après une saison d’absence. Deuxième derrière un PSG intouchable, le club phocéen a pris une avance précieuse sur ses poursuivants, mais De Zerbi ne veut pas d’un relâchement.

« Je suis très concentré sur ce match pour de nombreuses raisons : confirmer notre victoire contre Nantes et faire deux victoires d’affilée à la maison, ce n’est jamais facile », a prévenu l’entraîneur italien. La régularité est son maître-mot : « Si on veut devenir une grande équipe, il faut avoir une mentalité de grand club. Sinon, un coup on gagne, un coup on perd, un coup on y va en claquettes. »

Marseille a relevé la tête après la débâcle d’Auxerre (3-0) en s’imposant contre Nantes (2-0), mais les progrès doivent se confirmer. Avec trois victoires consécutives au Vélodrome, l’OM a retrouvé une solidité à domicile qui sera essentielle contre Lens, d’autant plus que le club phocéen a l’occasion de réussir son premier doublé contre les Sang et Or depuis 10 ans après sa victoire 3-1 à l’aller.

Lens en chute libre, mais toujours dangereux

Si Marseille progresse, Lens s’effondre. Les hommes de Will Still restent sur quatre défaites consécutives, une première depuis une décennie. Pire encore, la dernière contre Le Havre (3-4), malgré une avance de 2-0 puis 3-2, illustre leurs failles mentales et défensives.

Le club nordiste, neuvième, n’est plus que l’ombre de lui-même. L’Europe s’éloigne, avec six points de retard sur le top 6, et une dynamique préoccupante. Pourtant, De Zerbi se méfie : « On peut penser que Lens est affaibli après ce mercato hivernal et ces quatre défaites consécutives. Mais cela reste une équipe bien organisée et très physique. Nous devons passer un palier mental. »

En grande difficulté, Lens joue gros. Une réaction est attendue, mais face à un Marseille en pleine montée en puissance, la tâche s’annonce ardue.

Horaire et lieu du match

Samedi 8 mars 2025

A 21h05, heure française

Marseille - Lens

25e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Orange Vélodrome (Marseille)

Les compos probables du match Marseille - Lens

OM : Rulli – Kondogbia, Balerdi, Luiz Felipe – Luis Henrique, Rongier, Höjbjerg, Merlin – Rabiot, Greenwood – Gouiri.

Lens : Ryan – Aguilar, Gradit, Sarr, Bah, Machado – Ojediran, Zaroury, Diouf – Saïd, Sotoca.

Sur quelle chaîne suivre le match Marseille - Lens ?

La rencontre entre Marseille et Lens sera à suivre ce samedi 8 mars 2025 à partir de 21h05 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.