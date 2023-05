Marseille – Angers : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur OM – Angers.

L'OM la poursuite de Lens

Lors de la précédente journée, l'OM a été battu à Lens et son adversaire en profité pour lui ravir la deuxième place du classement.

Désormais troisième (avec 70 points), l'OM va tenter de rattraper Lens d'ici la fin de saison pour décrocher la 2e place, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions.

Pour cela, les Olympiens vont d'abord devoir battre Angers. Le SCO, bon dernier de Ligue 1 (20e avec 14 points), est déjà relégué en Ligue 2 et semble démobilisé. Les Angevins restent d'ailleurs sur quatre défaites de suite.

Date, horaire et lieu de Marseille – Angers

Date Dimanche 14 mai 2023 Ville Marseille (France) Stade Stade Vélodrome Heure du coup d'envoi 20h45 heure française Compétition 35e journée de la Ligue 1 Uber Eats Arbitre de la rencontre Monsieur Thomas Léonard (France)

Sur quelle chaîne voir le match Marseille – Angers ?

En France, la rencontre entre l'Olympique de Marseille et Angers SCO sera diffusée sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match Marseille – Angers

En France, il sera de possible de voir le match Marseille – Angers en streaming sur l'application Prime Video.

Les compositions probables de Marseille – Angers

Pour cette rencontre, deux joueurs de l'OM sont incertains : Samuel Gigot, touché à la cheville et Alexis Sanchez, qui a reçu un coup derrière la cuisse lors du match contre Lens. Leonardi Balerdi devrait remplacer Samuel Gigot en défense et évoluer aux côtés de Chancel Mbemba et de Sead Kolasinac.

Igor Tudor sera aussi privé de deux absents de longue date : Amine Harit et Azzedine Ounahi.

Concernant le SCO, Ilyes Chetti est toujours mis à pied par son club après sa condamnation pour agression sexuelle. Jean-Matéo Bahoya et Loïs Diony se sont entraînés sans le moindre problème contrairement à Souleyman Doumbia dont l'entraînement de jeudi a été écourté.

En revanche, Pierrick Capelle, Farid El Melali, Ousmane Camara et Faouzi Goulham manqueront le déplacement à Marseille car ils sont tous en phase de reprise ou en réathlétisation.

Paul Bernardoni sera quant à lui titulaire pour la dernière fois de la saison avant de céder sa place à Yahia Fofana pour les dernières journées.

L'équipe probable de Marseille : Lopez – Kolasinac, Mbemba, Balerdi – Clauss, Veretout, Rongier, Nuno Tavares – Malinovskyi, Ünder – Alexis Sanchez ou Vitinha. L'équipe probable d'Angers : Bernardoni – Thioub, Houtondji, Bamba, Valery, Kalumba – Bentaleb, Abdeli, B. Mendy – Bahoya, Niane.

Les statistiques à connaître avant Marseille – Angers

● Marseille a remporté 3 de ses 4 derniers matches face à Angers en Ligue 1 (1 nul), dont les 2 plus récents, inscrivant 11 buts sur cette période. Vainqueurs 3-0 à l'aller, les Olympiens pourraient gagner leurs 2 rencontres de la saison face aux Angevins en Ligue 1 pour la 1re fois depuis 1993-1994.

● Marseille s'est incliné 2 fois lors de ses 3 dernières confrontations face à une équipe lanterne rouge de Ligue 1 (1 victoire), toutes à domicile, dont lors de sa seule rencontre de la sorte cette saison (défaite 2-1 en octobre 2022 contre Ajaccio).

● Malgré son revers à Lens lors de la 34e journée (1-2), Marseille demeure l'équipe ayant pris le plus de points depuis la reprise post-Coupe du Monde 2022 (40). Néanmoins, l'OM n'affiche que le 8e bilan à domicile sur la période (15 points).

● Angers affiche 14 points après 34 matches de Ligue 1 2022-2023, égalant le plus faible total à ce stade d'une saison dans l'histoire du championnat (en comptant 3 points pour une victoire) établi précédemment par Arles-Avignon en 2010-2011.

● Angers est la seule équipe à n'avoir gagné aucun match à l'extérieur en Ligue 1 depuis la reprise post-Coupe du Monde 2022 (1 nul, 8 défaites).

● Marseille est la seule équipe à avoir débuté chacun de ses matches avec une charnière centrale à 3 défenseurs en Ligue 1 cette saison.

● Marseille va disputer son 16e match sur le créneau du dimanche à 20h45 en Ligue 1 cette saison (10 victoires, 2 nuls, 3 défaites), c'est au moins 6 de plus que toute autre équipe en 2022-2023 (PSG à 10). De son côté, Angers n'avait plus été à l'affiche du dimanche soir en L1 depuis le 11 avril 2021 (défaite 0-3 à Lyon).

● Angers est l'équipe qui réussit en moyenne le plus de dribbles par match en Ligue 1 cette saison (12). Cependant, les joueurs angevins n'ont été buteur ou passeur qu'une seule fois à la suite d'un dribble, aucune équipe ne fait moins bien en 2022-2023.

● Buteur contre Monaco, Abdallah Sima égale le meilleur total de buts pour un joueur d'Angers en Ligue 1 cette saison (4 – autant que Boufal, Bentaleb et Hunou). Le SCO demeure la seule équipe à n'avoir aucun joueur à 5 buts ou plus en L1 2022-2023.

● Jonathan Clauss est impliqué dans 5 buts contre Angers en Ligue 1 (3 buts, 2 passes décisives), aucun adversaire ne lui réussit davantage. Il n'a été décisif lors d'aucun de ses 13 derniers matches avec Marseille dans l'élite, sa pire série sans but ni passe décisive en L1.

