Marquinhos, Debuchy, Pochettino : toutes les réactions de Saint-Etienne - PSG

Pour la première de Pochettino, le PSG a été bousculé et a dû partager les points. Les Parisiens estiment qu'il faut prendre des automatismes.

Marquinhos (capitaine du PSG sur Telefoot) : "Pas facile, ici c’est toujours compliqué avec beaucoup d’engagement. On savait que c’était une équipe compliquée à manœuvrer qui a bien resserrer sur le milieu. On a essayé de créer, de faire des animations. C’est le début d’une nouvelle étape pour nous. Il faut continuer à travailler et s’adapter au nouveau système du coach. Quand tu es mené, il faut pousser. Ils ont essayé de contrer plusieurs fois, on a perdu quelques ballons et ils ont marqué. C’est toujours plus difficile quand il faut courir après le score. Il y a eu quelques difficulté dans le jeu mais il faut qu’on s’améliore très rapidement avec la nouvelle organisation."

Mathieu Debuchy (défenseur de l’ASSE sur Téléfoot) : "Ce soir, on a fait un bon match. Mieux en 2e temps, on a posé notre jeu et on les a mis en danger. En 1e, on a subi un peu trop. Malheureusement, on n’a pas réussi à marquer le 2eme mais on peut être fier de notre prestation, surtout en deuxième. Car on était mieux au niveau des sorties de balle et on a réussi à se créer des occasions. On aurait pu remporter ce match, même s’ils sont toujours dangereux en contres. Il fallait rester vigilant. Mais ce soir, c’est un bon match nul qu’il faut retenir."

Mauricio Pochettino (entraîneur du PSG sur Téléfoot) : "Je suis déçu parce que nous voulons gagner. Mais dans le même temps, avec trois jours d’entraînement, il y a des choses à améliorer, à travailler. Bien sûr que nous voulions gagner comme chaque match. Ce n’est pas un résultat qu’on voulait mais Saint-Etienne mérite de prendre un point. Nous avons essayé de mettre en place différentes tactiques depuis le premier jour. Je suis content de l’attitude, de l’effort des joueurs ce soir. Ce sont les circonstances du match qui m’ont poussé à mettre Verratti un peu plus haut sur le terrain. Il était très libre sur le terrain avec la possibilité de décrocher car sa position près des attaquants était surtout pour les phases défensives et un pressing assez haut. Marco est un joueur qui aime bien se sentir libre et qui peut jouer dans plusieurs positions au milieu."