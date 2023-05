Marquinhos prend la défense de Messi devant les supporters

Le capitaine parisien, qui vient de prolonger, a demandé aux supporters de na pas s'en prendre à un seul joueur après les sifflets contre Messi.

Le Paris Saint-Germain pourrait être officiellement sacré champion de France ce dimanche à Auxerre, même s'il faut pour cela que Lens ne gagne pas à Lorient, plus tôt dans l'après-midi. Pour autant, la vie n'est pas rose au sein du club de la capitale.

Lors de leur récente réception d'Ajaccio, les Rouge et Bleu ont vu Lionel Messi être sifflé par une partie du public (pendant qu'une autre partie a passé son match à l'applaudir) après son voyage en Arabie saoudite qui lui a valu d'être suspendu une semaine par le club.

"La vie du club ne fonctionne pas sans les supporters"

Vendredi, après avoir prolongé son contrat jusqu'en 2028, le capitaine Marquinhos s'est exprimé dans un entretien pour L'Equipe, évoquant notamment la question des supporters, et prenant la défense de son coéquipier : "Je respecte toujours les protestations quand elles sont pacifiques, dans les moments et les endroits où il faut, a-t-il assuré. Je demande surtout aux supporters de ne pas cibler un joueur ou un autre. Ça doit toujours être collectif. Un joueur ne marche pas tout seul, il ne va rien faire tout seul."

Après avoir suspendu ses activités en raison de conflits avec la direction, le CUP a annoncé son retour pour dimanche à Auxerre, et surtout pour le dernier match au Parc, le 3 juin contre Clermont. "C'est une bonne nouvelle déjà de les voir revenir, car il y a une nette différence quand ils sont là et quand ils ne sont pas là. On connaît la force de notre public, a encore apprécié Marquinhos. On va toujours respecter les supporters. La vie d'un club ne fonctionne pas sans les supporters."