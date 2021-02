Marquez : "Ça fait mal de penser que Messi puisse quitter le Barça"

L'ancienne star blaugrana, qui a passé sept mémorables années au Camp Nou, voudrait voir son ex-coéquipier finir sa carrière en Catalogne.

Le fait que Lionel Messi puisse mettre fin à son idylle de longue date avec Barcelone "fait très mal", dit Rafael Marquez. L'ancienne star de Blaugrana espérant toujours voir La Pulga faire le choix de la stabilité.

Dans l’état actuel des choses, le sextuple lauréat du Ballon d’Or se retrouvera parmi les joueurs libres suite à l'expiration de son bail. Les géants de la Liga n’ont pas perdu espoir de prolonger leur génie, mais des questions continuent à être posées sur l’avenir de Messi alors que ce dernier réfléchit à ses options à un moment clé de sa carrière.

Marquez, qui a passé sept années mémorables au Camp Nou pendant et était en Catalogne alors que Messi commençait à écrire sa légende, a déclaré à Ataque Futbolero: "Il a donné le meilleur de lui-même chaque année et ça fait très mal de penser qu'il peut quitter Barcelone. Il y a toujours une incertitude quant à savoir s'il partira ou restera. Ce serait bien s'il restait pour terminer sa carrière."

"Messi est l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire"

La légende mexicaine serait heureux de voir Messi conquérir un autre trophée avec son club de toujours même si la bande à Koeman a un souci de régularité actuellement: "J'espère que Messi pourra gagner quelque chose avec son équipe, c'est mon souhait, mais s'il ne le fait pas, je ne pense pas que cela minimisera ce que Leo est. Il est l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire de ce sport."

Peu de clubs possèdent la puissance financière et l'ambition sportive pour attirer l'un des meilleurs joueurs de tous les temps dans leurs rangs. Mais, malgré cela, plusieurs écuries semblent s'être positionnés pour mettre la main sur le stratège argentin. Le Paris Saint-Germain et Manchester City bénéficient du soutien financier et du projet sportif nécessaires pour séduire le capitaine Blaugrana.

Les deux clubs ont aussi d'autres atouts à faire valoir si les pourparlers devaient être lancés, le PSG travaillant désormais sous la direction du tacticien argentin Mauricio Pochettino tout en ayant l'ancien attaquant du Barca Neymar dans ses rangs. A City, Messi retrouverait Pep Guardiola, avec qui il a connu un succès considérable à Barcelone par le passé. Il pourrait donc être tenté de le retrouver en Angleterre.