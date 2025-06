Maroc - Tunisie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le grand derby du Maghreb est de retour ! Le Maroc, en pleine confiance, accueille la Tunisie pour un choc amical mais intense au stade de Fès.

Sept ans après leur dernière confrontation, le grand derby du Maghreb est enfin de retour ! Ce vendredi soir, le Maroc et la Tunisie se retrouvent au stade de Fès pour une rencontre amicale qui aura toutes les saveurs d'un choc officiel. Entre deux nations en pleine confiance et au sommet de leur forme, ce duel est bien plus qu'un simple match de préparation avant les échéances de la Coupe du Monde et de la CAN : c'est une question de suprématie régionale.

Le Maroc, une machine quasi-inarrêtable ?

Sur une dynamique impressionnante, le Maroc de Walid Regragui se présente en position de force devant son public. Les Lions de l'Atlas sont tout simplement invaincus depuis douze matchs, et restent sur une série incroyable de dix victoires consécutives. En pleine préparation pour "sa" Coupe d'Afrique des Nations qu'elle accueillera en fin d'année, la sélection marocaine entend bien affirmer son statut de cador du continent. L'historique des confrontations plaide d'ailleurs en sa faveur, le Maroc étant invaincu face à son rival tunisien lors de leurs six derniers duels.

La Tunisie en confiance pour briser la série noire

Mais la Tunisie n'arrive pas à Fès en victime expiatoire, bien au contraire. Les Aigles de Carthage sont eux aussi sur une excellente lancée, portés par trois victoires de rang, sans encaisser le moindre but. Leur récent succès solide face au Burkina Faso (2-0) en début de semaine a confirmé leur bonne forme actuelle. Pour les hommes de Sami Trabelsi, l'objectif sera double : se mesurer à une référence africaine et, surtout, tenter de mettre fin à cette longue série de six matchs sans victoire contre le voisin et rival marocain, une disette qui dure depuis 2017.

Un test grandeur nature à Fès

Même sans enjeu comptable, ce derby s'annonce intense. Pour le Maroc, il s'agit de continuer à emmagasiner de la confiance et de valider sa supériorité actuelle. Pour la Tunisie, c'est l'occasion de frapper un grand coup psychologique. Dans un stade de Fès qui promet d'être bouillant, ce choc entre géants nord-africains servira de véritable test de caractère et de niveau pour les deux équipes, avant de replonger dans les qualifications pour le Mondial en septembre.

Horaire et lieu du match Maroc - Tunisie

📅 Infos pratiques 🏟️ Stade Grand stade de Fès (Maroc) 🕘 Date & Heure Vendredi 7 juin – 21h00 (heure française) ⚽ Compétition Match amical international

Les compos probables du match Maroc - Tunisie

Maroc : Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Masina; Amrabat, Ziyech, Louza; En-Nesyri, El Kaabi, Tissoudali

Tunisie: Dahmen; Valery, Ghram, Talbi, Cherni; Sassi, Ali, Arbi; Khadraoui, Mastouri, Ltaief

