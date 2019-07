Maroc, Renard : "Je n'ai rendu aucune décision"

EXCLU GOAL - Le sélectionneur marocain a démenti à Goal l'information selon laquelle il aurait abandonné son poste à la tête des Lions de l'Atlas.

Hervé Renard est toujours sélectionneur du . Contrairement à ce qu'a fait savoir la chaine TV marocaine d'Arryadia, le technicien français n'a pas abandonné ses fonctions à la tête des Lions de l'Atlas. Il l'a confirmé à Goal ce lundi afin de couper court aux bruits qui circulent. "À ce jour, je n'ai rendu officiellement aucune décision", a-t-il assuré dans une courte mais concise intervention.

Il est en pleine discussion avec la Fédération

Dans un communiqué publié sur son site, la Fédération marocaine a aussi démenti les bruits des médias, et en donnant plus de détails concernant la position des deux camps : "Nous démentons totalement les informations qui circulent en ce moment et qui font état de la démission d'Hervé Renard de son poste, ont fait savoir les responsables de la FRMF. Et nous tenons aussi à préciser que Fawzi Lekjaâ (le président de la fédération) a rencontré à deux reprises Mr Renard, dimanche et lundi dernier, pour évaluer la participation à la CAN. Et il a aussi été étudié les perspectives futures. Les parties se sont entendues pour se rencontrer de nouveau dans les jours à venir".

Pour rappel, Renard est en poste au Maroc depuis 2016. Il avait emmené la sélection maghrébine à la Coupe du Monde en , ainsi qu'en quarts de la CAN 2017. Cette année, avec une équipe aguerrie et très ambitieuse, il espérait conquérir son troisième trophée continental, mais le parcours de Mbarek Boussoufa et consorts s'est arrêté brusquement en Egypte, avec une élimination essuyée dès le début de la phase à élimination directe. Malgré trois victoires au premier tour, les Marocains sont tombés contre le en 8es de finale de l'épreuve continentale.

L'article continue ci-dessous

Dernièrement, le nom de Vahid Halilhodzic a circulé comme possible successeur de Renard. Le technicien franco-bosnien est pourtant sous contrat avec le FC , et en pleine préparation pour la nouvelle saison de . La FRMF avait aussi approché l'ancien coach lyonnais Bruno Genésio pour le poste de Directeur technique national.

Pour le Maroc, le prochain objectif reste les éliminatoires de la CAN 2021 et celles du Mondial 2022 au . Renard sera-t-il toujours en poste pour mener cette double mission ? La question reste en suspens.