Maroc - Bénin : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Maroc retrouve le Bénin, cinq ans après une élimination douloureuse en CAN. Une revanche en vue dans ce match amical disputé à Fès.

Le souvenir est encore vif. En 2019, le Bénin créait la surprise en éliminant le Maroc en huitièmes de finale de la CAN, aux tirs au but. Cinq ans plus tard, les deux nations se retrouvent pour un simple match amical à Fès, mais l’enjeu symbolique reste palpable. L’équipe dirigée par Walid Regragui n’a rien oublié et aborde cette rencontre avec sérieux, portée par une dynamique étincelante. Vainqueurs de la Tunisie (2-0) lors de leur dernière sortie, les Lions de l’Atlas enchaînent les performances de haut niveau et visent une douzième victoire consécutive, toutes compétitions confondues.

Une revanche à prendre pour le Maroc

Depuis leur élimination en janvier dernier face à l’Afrique du Sud à la CAN, les Marocains n’ont plus connu la défaite. Leur rigueur tactique, leur cohésion et leur profondeur de banc leur permettent d’imposer leur rythme, même sans plusieurs éléments majeurs. Pour cette rencontre, Brahim Diaz est toujours absent, tandis que Chemsdine Talbi et Abde Ezzalzouli sont également forfaits. En revanche, Ayoub El Kaabi, auteur d’une belle entrée face à la Tunisie, devrait être titularisé à la pointe de l’attaque. En défense, Achraf Hakimi continue d’affirmer son leadership et reste l’une des pièces maîtresses du collectif.

AFP

Le Bénin en quête de repères

Côté béninois, la situation est tout autre. Les hommes de Gernot Rohr n’ont plus gagné depuis sept matchs et tenteront de retrouver un peu de confiance dans cette fenêtre internationale. L’effectif, réduit à 24 joueurs, est privé de plusieurs éléments offensifs, dont le meilleur buteur de la Ligue Pro, Moussa Maye Yarou. C’est donc Steve Mounié, attaquant d’Augsbourg et buteur à trois reprises lors des qualifications pour la Coupe du Monde, qui portera les espoirs des Cheetahs.

Face à une sélection marocaine en pleine ascension et portée par son public, les visiteurs auront fort à faire. Mais l’occasion est belle de se jauger contre un adversaire de calibre mondial. Pour le Maroc, cette rencontre doit permettre de maintenir la dynamique avant les prochaines échéances officielles, et pourquoi pas d'effacer définitivement la cicatrice de 2019.

Infos pratiques 🇲🇦🇧🇯 📍 Lieu Grand Stade de Fès (Maroc) 🗓️ Date Lundi 10 juin 2024 🕘 Heure 21h00 (heure marocaine et béninoise) ⚽ Compétition Match amical international

Les compos probables du match Maroc - Bénin

Maroc : El Kajoui; El Hilali, El Azzouzi, Assal, Al Ouahdi; Richardson, Targhalline, Saibari, El Khannous ; El Kaabi, Sannadi.

Bénin : Dandjinou; Kiki, Roche, Tijani, Ouorou; D’Almeida, Imourane; Tosin, Dossou, Olaitan; Mounie.