Maroc - Arabie Saoudite : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

AUn bus bloqué, un échauffement tronqué et une domination stérile frustrante. Le parcours du Maroc dans cette Coupe Arabe est tout sauf un long fleuve tranquille. Ce lundi au Stade Lusail, les Lions de l'Atlas A', deuxièmes du groupe, défient le leader saoudien dans un match aux allures de test de caractère. L'objectif est double : assurer la qualification, mais surtout prendre la première place pour envoyer un message.

La frustration d'Oman et la colère de Sektioui

Le match nul contre Oman (0-0) a laissé un goût amer. Malgré une domination écrasante (plus de 4 xG !), les Marocains ont péché dans la finition avant de finir à dix suite à l'expulsion de leur capitaine Abderrazak Hamdallah. Une frustration sportive couplée à une colère froide du sélectionneur Tarik Sektioui contre l'organisation, après que son équipe a été privée d'échauffement normal lors du match précédent. Cette "adversité" est devenue le carburant d'un groupe qui veut prouver sa force mentale.

Tissoudali pour faire oublier Hamdallah et Bencharki

Pour ce choc, le Maroc devra composer sans son capitaine suspendu, Hamdallah, et sans son créateur Achraf Bencharki, forfait pour le tournoi. C'est donc Tarik Tissoudali, le revenant belge déjà buteur contre les Comores, qui aura la lourde tâche de porter l'attaque. Son profil mobile pourrait être la clé pour déstabiliser une défense saoudienne privée de son roc Ali Al-Bulaihi.

Une invincibilité historique à préserver

L'histoire est du côté des Lions de l'Atlas : le Maroc n'ont perdu qu'une fois contre l'Arabie Saoudite (c'était au Mondial 1994). Mais face à une équipe saoudienne déjà qualifiée, emmenée par un Salem Al-Dawsari ambitieux mais qui pourrait faire tourner, le piège est réel. Sektioui l'a affirmé : "Le match nul ne fait pas partie de nos objectifs". Seule la victoire et la première place effaceront les frustrations du début de tournoi.

Sur quelle chaine suivre le match Maroc - Arabie Saoudite

La rencontre entre le Maroc et l'Arabie Saoudite sera à suivre ce lundi 8 décembre 2025 à partir de 18h sur BeIN Sports Max 4. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur Bein Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming), mais aussi sur Dubai Sports et Abu Dhabi Sports.

Horaire et lieu du match Maroc - Arabie Saoudite

La rencontre entre le Maroc et l'Arabie Saoudite aura lieu ce lundi 8 décembre à partir de 18h00, heure française, au Stade Lusail de Lusail.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Maroc

Le Maroc arrive privé de deux éléments majeurs. Hamdallah, capitaine buteur, est suspendu après carton rouge direct vs Oman suite à une semelle involontaire. L'attaquant avait déjà raté deux occasions simples, symbolisant la frustration marocaine du 0-0. Achraf Bencharki, ailier d'Al-Ahly, est forfait médical complet (claquage ischio-jambier). Tarik Tissoudali (revenant, 1 but vs Comores) remplace Hamdallah. La composition 4-2-3-1 reste classique : Benabid gardien, défense stable, Tannane-Zouhzouh au milieu. Sektioui mise sur résilience et efficacité set-pieces face aux Saoudiens.

Infos sur l'équipe de l'Arabie Saoudite

L'Arabie Saoudite aborde ce duel crucial avec défense fragilisée mais attaque intacte. Ali Al-Bulaihi, charnière centrale de Al Hilal, est suspendu après deux cartons jaunes (Oman, Comores). Hassan Tambakti le remplace. Hervé Renard retrouve les rênes après absence (tirage au sort 2026). Le 4-3-3 saoudien reste offensif : Salem Al-Dawsari (capitaine, but Comores), Feras Al-Buraikan, Saleh Abu Al Shamat, Mohamed Kanno (doublé Comores). Absence Al-Bulaihi = brèche défensive, transitions rapides l'arme principale. Renard mise sur offensive foudroyante pour compenser

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

MAR Dernier match KSA 1 0 Nul 0 Maroc 1 - 0 Arabie Saoudite 1 Buts marqués 0 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 0/1

