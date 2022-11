Marion Cotillard glisse un gros tacle à Kylian Mbappé !

L'actrice Marion Cotillard n'a pas vraiment apprécié l'attitude de Kylian Mbappé et Christophe Galtier il y a quelques mois, devant la presse.

La pilule n'est toujours pas passée. Y compris chez certaines personnalités qui n'ont rien à voir avec le football. La polémique du "char à voile", suite à une blague de mauvais goût de Christophe Galtier au sujet de l'environnement, avait également exposé Kylian Mbappé, qui avait pouffé de rire après le trait d'humour de son entraîneur en conférence de presse.

Cotillard se paie Mbappé

Marion Cotillard, actrice connue et reconnue, est très sensible à la question environnementale. Dans un entretien accordé à Marie-Claire, l'artiste a fustigé le comportement du champion du monde et de son entraîneur.

« Le soir, au dîner, on parle beaucoup de ça. Ma fille est encore petite mais mon fils est déjà très sensible aux questions environnementales, humaines et réagit à l’actualité », a lancé Marion Cotillard à ce sujet, évoquant la réaction de son garçon, lui-même supporter du Paris Saint-Germain.

La comédienne a ainsi expliqué que son fils avait lui aussi été étonné par ce trait d'humour malvenu sur un sujet aussi important. « J’ai été tellement choquée par ce qui s’est passé que je lui ai montré la vidéo. Ça l’a mis en colère. Il ne comprenait pas comment ces deux-là pouvaient se comporter comme ça… Bon, peut-être que je lui ai transmis ma colère tellement moi j’étais furieuse. »

Pour rappel, Christophe Galtier a déjà eu l'occasion de faire son mea-culpa après cet épisode. La page est tournée. Dans le monde du football...