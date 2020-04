Marcus Rashford dévoile son top 6 des joueurs de Manchester United

Marcus Rashford a dévoilé son top 6 des joueurs de Manchester United et ne s'est pas inclus dedans.

Dans un question réponse sur Instagram Live avec Bleacher Report, Marcus Rashford a choisi six joueurs de , en se basant uniquement sur les joueurs qu'il a vus jouer.

Marcus Rashford valide une arrivée de Jadon Sancho à Manchester United

L'attaquant anglais n'a mis qu'un seul de ses coéquipiers actuels : "Derrière, je mettrais Rio Ferdinand, j'aurais probablement de Gea, mais ça se joue à rien entre lui et van der Sar."

"Je n'ai que des joueurs offensifs à partir de là. J'ai Scholesy devant Rio. Giggs à droite, Ronaldo à gauche et Rooney devant." L'attaquant anglais ne s'inclut pas dans ce Top six mancunien : "Non, je ne me mets pas dedans. Pas encore."