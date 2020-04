Marcos Senna : "Messi est le meilleur, Neymar peut gagner le Ballon d'Or"

Personne n'est au-dessus du génie du Barça selon l'ancien international espagnol, mais le Brésilien pourrait un jour remporter le Ballon d'Or.

L'ancien joueur de Marcos Senna est convaincu que Lionel Messi est le meilleur joueur du monde, mais a le sentiment que Neymar pourrait remporter le Ballon d'Or à l'avenir.

L'international espagnol (28 capes) a passé onze saisons sous les couleurs du Sous-Marin Jaune, affrontant notamment l'Argentin à plusieurs reprises. Le joueur de 43 ans estime qu'il n'y a pas un joueur au monde qui pourrait actuellement surpasser les capacités de Messi, mais il affirme que la star du PSG Neymar pourrait prétendre à la plus grande distinction individuelle du football à l'avenir si son corps reste en forme.

"Pour moi, [Messi est] le meilleur au monde individuellement, a-t-il déclaré à Goal. Il n'y a personne de meilleur que lui. Neymar est un joueur complet. Il a les qualités pour être Ballon d'Or, mais il a besoin de plus de chances pour ce qui est des blessures.

"Voyons voir ce qu'il va se passer maintenant, je supporte le PSG en parce que pour moi Neymar peut être Ballon d'Or."

Senna a porté le maillot de Villarreal à 365 reprises, incrivant notamment 33 buts. Son club occupant la huitième place du classement avant l'interruption dûe au coronavirus, l'intéressé espère une qualification européenne tout en admettant qu'il sera compliqué de terminer dans les quatre premiers pour jouer la Ligue des champions.

"Il reste onze matchs à jouer et nous espérons que Villarreal puisse démarrer une bonne série de victoires parce que nous avons toujours la possibilité d'atteindre une place qualificative en Europa League, a-t-il poursuivi. [Se qualifier] en Ligue des champions est plus difficile mais cela pourrait arriver également."

Senna a joué quatre saisons avec Santi Cazorla, une autre icône de Villarreal, qui a été frappé par des blessures chroniques à au sommet de sa carrière. Le rétablissement de Cazorla et son retour réussi à l'Estadio de la Ceramica ont été salués par Senna, qui a loué la capacité du meneur de jeu à rebondir.

"Santi a vraiment eu deux années très difficiles, mais il a réussi à s'en remettr. Il y avait beaucoup de gens qui ne pensaient pas qu'il pouvait s'en sortir, mais il a réussi. Villarreal lui a donné l'opportunité et il l'a saisie. Il a été génial l'année dernière, c'est une légende de Villarreal. Il n'est pas seulement doué techniquement, mais il a aussi un grand charisme.

"Je ne sais pas ce qui va se passer à la fin de cette saison. Mais il nous a aidés jusqu'à présent, en jouant toujours au plus haut niveau. J'espère qu'il pourra tenir physiquement et qu'il pourra rester au moins un an de plus avec nous. Cela ne dépend que de lui et je suis sûr qu'il aimerait rester."