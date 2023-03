Marcelo Bielsa va sans doute devenir sélectionneur de l'Uruguay !

Sans club depuis son licenciement de Leeds en février 2022, Marcelo Bielsa pourrait bientôt devenir le sélectionneur de l'Uruguay.

Marcelo Bielsa pourrait bientôt retrouver un banc. Licencié par Leeds après trois belles saisons mais une quatrième plus compliquée en premier League, le technicien argentin n'a plus entraîné depuis un peu plus d'un an. Un temps annoncé en Premier League, l'ancien coach de l'OM pourrait finalement redevenir sélectionneur. Après avoir entraîné l'Argentine entre 1998 et 2004, remportant notamment les Jeux Olympiques 2004, et le Chili entre 2007 et 2011, El Loco pourrait bientôt découvrir une troisième sélection nationale.

Bielsa sélectionneur de l'Uruguay

D'après les informations de la chaîne argentine TyC Sports, Marcelo Bielsa devrait bientôt devenir le sélectionneur de l'équipe nationale d'Uruguay. Depuis le départ de Diego Alonso après la Coupe du monde 2022, lors de laquelle la Celeste a été éliminée en phase de poules, c'est Marcelo Broli qui assure l'intérim. En tournée en Asie, les Uruguayens ont concédé le nul face au Japon (1-1) et se sont imposés contre la Corée du Sud (2-1).

D'après TyC Sports, l'entraîneur de 67 ans et la fédération uruguayenne seraient tout proches d'un accord, et Bielsa pourrait prendre les rênes de la sélection à partir du mois de septembre.