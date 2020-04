Maracineanu répond aux menaces de recours de Lyon

La ministre des Sports Roxana Maracineanu s'est exprimée sur les menaces d'action en justice notamment formulées par l'OL et Toulouse.

Après l'officialisation du classement de la saison 2019-2020, et le TFC, mécontents, on brandi la menace d'un recours judiciaire. Une menace qui n'impressionne pas la ministre des Sports Roxana Maracineanu, qui s'est exprimée au micro de RMC.

"S'ils veulent aller au tribunal, qu'ils y aillent (...) On ne pourra pas les éviter, même par la loi. Le mouvement sportif est autonome. C'est valable pour le sport professionnel comme amateur. Dans cette situation, il y a des contents et des mécontents. Ce que nous faisons, c'est renforcer les décisions des fédérations pour qu'elles puissent changer leurs règlements. Sur le fond, cela ne va pas sécuriser les décisions des fédérations", a aindi indiqué la ministre des Sports.

"J'en appelle à la solidarité et la responsabilité de chacun. (...) J'en appelle aux plus fortunés et mieux lotis qu'ils n'aillent pas pinailler. Il faut aussi penser aux autres et à la société. Tout le monde doit savoir prendre ses pertes", a-t-elle encore tonné.