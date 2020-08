Manchester United - Wayne Rooney raconte l'échec Angel Di Maria

Ancien partenaire d'Angel Di Maria à Manchester United, Wayne Rooney estime que l'Argentin n'a pas bénéficié des conditions idéales pour s'imposer.

Finaliste malheureux de la Ligue des Champions, dimanche soir, avec le , Angel Di Maria est notamment passé par lors de la saison 2014-2015 avant de s'installer dans la capitale française. Néanmoins, son expérience en n'a pas été une franche réussite, contrairement à ses passages en et en . Pour Wayne Rooney, son ancien partenaire chez les Red Devils, son échec au sein du club n'était en rien lié à ses qualités personnelles.

"Je me souviens que lui et sa famille avaient été secoués"

"C'est un superbe joueur. Quand il est arrivé à United, je me souviens de Louis van Gaal qui disait à l'équipe : 'c'est le seul joueur autorisé à dribbler'. Angel travaille inlassablement sur le terrain. Sa qualité de passe et sa vision du jeu sont brillantes. Il aurait pu devenir une grande star à United. Mais à ce moment, on était un peu en période de transition et c'était difficile pour lui de s'adapter", a expliqué l’Anglais dans le Sunday Times, au sujet de l'international argentin, lequel avait mal digéré son changement de vie.

La LFP va se réunir mardi pour le report de Lens - PSG​

Plus d'équipes

"Il avait de jeunes enfants, il vivait quelques maisons en dessous de la mienne et quelqu'un a essayé de le cambrioler. Je me souviens que lui et sa famille avaient été secoués. À partir de là, on a vraiment senti que ça allait être difficile pour lui et que c'était sans doute mieux pour lui de partir", a ensuite raconté Wayne Rooney. Désormais âgé de 32 ans, Angel Di Maria est parvenu à se relancer du côté du PSG. Dimanche soir, face au Bayern, il est même passé tout proche de soulever une nouvelle C1.