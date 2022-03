Manchester United : Wayne Rooney pique Marcus Rashford

Wayne Rooney a dit à Marcus Rashford de "sortir sa tête de son cul", alors que des rumeurs laissent entendre que l'attaquant de Manchester United pourrait quitter Old Trafford. Marcus Rashford connaît la pire saison de sa carrière à Manchester United, avec seulement cinq buts en 26 apparitions toutes compétitions confondues.

Le joueur de 24 ans qui n'a visiblement pas digéré la défaite en finale de l'Euro avec l'Angleterre, n'a pas réussi à être performant avec son club et a perdu sa place de titulaire en raison de sa mauvaise forme et de la concurrence à son poste, ce qui a conduit à des rapports d'un départ potentiel lorsque le mercato estival ouvrira ses portes.

Le message de Rooney à Rashford

L'entraîneur de Derby County, Rooney, qui a connu un énorme succès pendant 13 ans à Manchester United en tant que joueur, a rejeté l'idée que Marcus Rashford devra quitter le club pour retrouver sa confiance. Le joueur de 36 ans a marqué 253 buts pour les Red Devils entre 2004 et 2017, un record absolu pour le club, mais il pense que Marcus Rashford est capable de le battre.

"Obtenir le record et être le meilleur buteur de Manchester United est f***ing massif", a déclaré Rooney lors d'un événement à Manchester ce week-end - comme le rapporte The Sun. "Ce que j'espère, c'est que Marcus Rashford se sorte la tête de son cul et aille battre ce record. C'est un gars de Manchester."

Rooney veut être manager de Man Utd

Getty

Rooney gagne ses galons en tant qu'entraîneur à Derby County, en Championship, mais il a admis que son objectif ultime était de revenir à Old Trafford. L'ancien attaquant de Manchester United et d'Everton a également confirmé qu'il était candidat au poste d'entraîneur à Goodison Park avant que Frank Lampard ne soit nommé pour remplacer Rafa Benitez en janvier.

L'article continue ci-dessous

"La raison pour laquelle je me suis lancé dans le management, c'est Manchester United. On m'a proposé un entretien d'embauche pour le poste à Everton", a déclaré Wayne Rooney. "Je veux être manager de Manchester United. Je sais que je ne suis pas prêt maintenant mais je dois planifier tout ce que je fais pour m'assurer qu'un jour cela arrivera."