Manchester United, Van Dijk donne des conseils à Maguire

Détrôné par l'Anglais comme défenseur le plus cher de l'histoire, le Néerlandais a donné des conseils à la recrue des Red Devils.

Virgil Van Dijk n'est plus le défenseur le plus cher de l'histoire. Ce "titre" lui a été ravi par Harry Maguire. En effet, l'ex-défenseur central de Leicester a été recruté pour 87 millions d'euros à en ce début de semaine. L'international anglais vient renforcer l'arrière garde des Red Devils, certainement le secteur de jeu le plus démuni dans l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer, et il aura forcément une certaine pression dans les semaines à venir.

Si à l'époque Virgil Van Dijk avait su gérer d'une main de maître la pression liée au prix de son transfert parvenant même à convaincre l'ensemble de ses détracteurs qu'il n'était finalement pas trop cher. Pour rappel, le Néerlandais était passé de à en janvier 2018 pour 84 millions d'euros. Ce dernier a donné quelques conseils à Harry Maguire pour bien gérer les attentes liées à son nouveau statut.

"Ne pas écouter les remarques"

"Il y a toujours un peu de pression à cause du prix mais cela ne change pas grand-chose, car tu as toujours de la pression dans un grand club comme Manchester United. Il n'est pas aisé de faire complètement abstraction de la pression", a indiqué Virgil Van Dijk.

"Beaucoup de choses sont bien plus importantes que de jouer au football. On doit en profiter mais la pression sera toujours présente. On doit juste se concentrer sur ce qu'on aime faire et jouer son meilleur football. Montrer ses qualités sur le terrain, profiter des matches et ne penser à rien d'autre. Si les adversaires font des remarques sur votre prix durant le match, que pouvez-vous y faire ? Je ne les écoute pas. Cela ne change rien dans mon esprit", a ajouté le Néerlandais.

Manchester United a concédé 54 buts en 2018/19, le plus grand total parmi les six premiers de . Pour remédier à ce problème, les Red Devils ont enregistré les arrivées de Aaron Wan-Bissaka et Harry Maguire dans le secteur défensif. Les deux joueurs ont été acheté pour quasiment 150 millions d'euros et seront forcément scrutés de très près cette saison.