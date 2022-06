Manchester United : un dirigeant se lâche face aux supporters !

Le directeur général n'a pas mâché ses mots lorsqu'on lui a demandé de commenter les récents transferts.

Le directeur général de Manchester United, Richard Arnold, s'est livré à une critique fracassante sur la politique de transfert de son équipe lors d'une conversation avec des supporters qui a été enregistrée et divulguée. Arnold a admis que le club a dépensé près d'"un milliard de livres" sans voir de résultats lors d'une réunion avec des supporters.



"Nous avons brûlé de l'argent"

Mais il a donné un fort soutien à Frenkie de Jong, supposé être la prochaine grande cible de United. "Nous avons dépensé un milliard de livres pour des joueurs. Nous avons dépensé plus que quiconque en Europe", a lancé Arnold. "Je ne suis pas ravi de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ce n'est pas facile pour moi et je m'inquiète de la façon dont nous allons régler ça pour l'avenir. Ce qui s'est passé : nous avons brûlé de l'argent".

"Je ne suis pas ici pour défendre le président Joel Glazer. Il doit parler pour lui-même. Mais vous avez pris le temps de venir ici et de faire connaître votre point de vue - et je respecte cela. Nous avons gaspillé une énorme quantité d'argent. Pour cet été, l'argent que le manager et directeur du football (John Murtough) veut est là. Pour l'avenir, pour investir dans un nouveau stade et un terrain d'entraînement dernier cri, nous devons faire quelque chose. Nous devons trouver des investisseurs", a ensuite ajouté le directeur général du club.

"Je dois avoir plus de liquidités maintenant parce qu'aucun club au monde n'a l'argent pour construire un nouveau stade. Soit vous l'empruntez, soit vous l'investissez. Il faut bien que l'argent vienne de quelque part. Vous n'aimez peut-être pas nos propriétaires actuels - je n'y peux rien. Mais si vous voulez que quelqu'un d'autre vienne, il verra que les fans aiment l'équipe et c'est positif. Mais l'année dernière, c'était un vrai cauchemar. Il y avait de la haine à chaque match", a enfin regretté Richard Arnold, preuve que l'atmosphère est pesante...

Qu'a dit Arnold à propos de De Jong ?

La star de Barcelone De Jong est fortement pressentie pour rejoindre son compatriote Erik ten Hag à Old Trafford cette saison. Et Arnold a appelé les supporters à faire confiance au jugement du nouveau patron sur le milieu de terrain. "L'argent n'entre pas en ligne de compte pour savoir qui nous voulons. Le manager le veut (De Jong) et ils ont fait le travail. C'est un grand joueur", a-t-il ajouté. Est-ce que le dossier ira au bout ? Rien n'est moins sûr.