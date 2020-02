Manchester United - Solskjaer se félicite de l'arrivée de Bruno Fernandes

L'entraîneur de Manchester United est particulièrement satisfait de sa nouvelle recrue, qu'il estime similaire à Paul Scholes dans son profil.

Courtisé par les plus grands clubs européens et présenté comme l'un des meilleurs du monde à son poste, Bruno Fernandes a choisi pour poursuivre sa carrière, lui qui évoluait jusque là du côté du . Âgé de 25 ans, le Portugais s'apprête donc à découvrir la sous le prisme d'un club qui peine à retrouver sa gloire d'antan. Mais chez les Red Devils, Bruno Fernandes saura être apprécié, comme en témoigne la satisfaction d'Ole Gunnar Solskjaer.

En conférence de presse, l'entraîneur de Manchester United a présenté son milieu de terrain comme l'élément qui pourrait tout changer pour son équipe, refusant toutefois de le comparer à un certain Cristiano Ronaldo, ancienne gloire du club de nationalité portugaise.

"Nous lui laisserons le temps de trouver sa meilleure position​"

"Cristiano est unique", a d'abord expliqué le manager. "Nous espérons que Bruno aura une carrière fantastique à Man United, mais commencer à le comparer avec Cristiano n'est pas juste pour le garçon. C'est un milieu de terrain qui marque des buts et qui aide, un peu comme Paul Scholes. Il peut frapper le ballon de façon fantastique. Il a une technique tellement merveilleuse, et il va aussi délivrer des passes décisives", a ensuite ajouté le Norvégien, optimiste.

Plus d'équipes

"C'est un type similaire à Scholes - fougueux, passionné, qui déteste perdre. Et il a le même numéro dans le dos. Je pense qu'il est une autre pièce du puzzle. Je suis sûr qu'il nous apportera ce facteur X qui nous manquait parfois cette année. Il peut absolument tout faire. Il peut jouer dans un milieu de terrain à trois, comme un n°10, sur le côté et dans un diamant. Nous lui laisserons le temps de trouver sa meilleure position. Il est apte à jouer et il fera définitivement partie de l'équipe. Il a eu quelques jours mouvementés maintenant - sa petite fille avait trois ans hier - donc je ne sais pas combien il sera impliqué", a aussi expliqué Ole Gunnar Solskjaer.