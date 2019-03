Manchester United - Solskjaer confirmé comme entraîneur jusqu'en 2022

Nommé entraîneur intérimaire après le licenciement de José Mourinho en décembre, Ole Gunnar Solskjaer vient d'être prolongé par le club jusqu'en 2022.

C'était la grande question depuis plusieurs semaines : qui serait l'entraîneur de la saison prochaine ? Plusieurs anciens joueurs des Red Devils s'étaient positionnés en faveur du Norvégien, à la tête de l'équipe depuis le mois de décembre et le départ de José Mourinho.

C'est désormais officiel, Ole Gunnar Solskjaer restera sur le banc à Old Trafford pusqu'il a signé un contrat de trois ans, soit jusqu'en juin 2022. L'ancien attaquant des Red Devils, où il a joué de 1996 à 2007, inscrivant 126 buts en 366 matches et notamment celui de la victoire en finale de en 1999 contre le , va donc pouvoir s'inscrire dans la durée en .

Ole’s at the wheel! We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as #MUFC manager. — Manchester United (@ManUtd) 28 mars 2019

Depuis son arrivée, le Norvégien a permis à l'équipe de repartir de l'avant. Sixièmes et décrochés à son arrivée, les Red Devils sont aujourd'hui cinquièmes et revenus dans la course aux quatre premières places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions. Une compétition dans laquelle ils sont qualifiés en quarts de finale après avoir éliminé le PSG (0-2, 3-1). Ils affronteront le Barça de Lionel Messi les 10 et 16 avril prochains.

Solskjaer a également relancé plusieurs joueurs majeurs de l'effectif, en difficulté sous les ordres de son prédecesseur portugais. C'est notamment le cas de Paul Pogba, placé plus haut sur le terrain et qui s'éclate depuis quatre mois (8 buts, 6 passes en championnat), mais également de Marcus Rashford, performant à la pointe de l'attaque mancunienne.

"Depuis le premier jour où je suis arrivé, je me suis senti chez moi dans ce club spécial", a déclaré Solskjaer. "Cela a été un honneur d'être un joueur de Manchester United, et maintenant d'avoir commencé ma carrière d'entraîneur ici. Ces derniers mois ont été une expérience fantastique et je veux remercier tous les coaches, joueurs et staff pour le travail que nous avons fait jusqu'à présent. C'est le travail que j'ai toujours rêvé de faire et je suis très excité d'avoir la chance de mener le club sur le long terme et j'espère que l'on offrira à nos magnifiques supporters les succès qu'ils méritent."

Après deux semaines de trêve internationale, les Mancuniens retrouveront le terrain ce samedi en , à domicile contre (16h).