Manchester United : Sir Alex Ferguson donne un précieux conseil à Ten Hag pour réussir

Sir Alex Ferguson a demandé à Erik ten Hag de "prendre le contrôle" à Manchester United après avoir été interrogé sur la nomination du nouvel entraîneur. La semaine dernière, Ten Hag a été annoncé comme le prochain entraîneur de Manchester United. Le technicien de l'Ajax devrait prendre officiellement ses fonctions à Old Trafford à la fin de la saison.

"Il doit prendre le contrôle"

Le Néerlandais s'est vu offrir un contrat jusqu'en 2025, et Sir Alex Ferguson espère qu'il sera l'homme qui redressera la situation du club après une campagne 2021-22 turbulente qui l'a vu chuter à la sixième place de la Premier League. Ten Hag héritera d'une équipe qui n'a pas remporté de trophée depuis cinq saisons, tandis que l'attente de United pour un titre de Premier League remonte maintenant à 10 ans.

Sir Alex Ferguson a remporté le dernier titre en Premier League du club en 2012-13 avant de prendre sa retraite, et il pense que le prochain homme à occuper un poste sous haute pression à Old Trafford devra faire la loi dès le départ.

Ten Hag compte imposer sa loi

L'ancien entraîneur de Man Utd a déclaré à RTE Racing au sujet de l'arrivée imminente de Ten Hag : "Eh bien, j'espère qu'il fera bien parce que le club a besoin de quelqu'un pour prendre le contrôle. J'espère qu'il fera l'affaire, oui". Ten Hag a déjà brièvement décrit l'approche qu'il adoptera à United, insistant sur le fait qu'il ne supportera pas les joueurs qui ne respectent pas ses règles.

L'homme de 52 ans a remporté de nombreux trophées nationaux au cours de son règne de cinq ans à l'Ajax, tout en défendant un style de jeu fluide et offensif, et il cherchera à s'en tenir aux mêmes valeurs fondamentales à Manchester. "Je serai toujours moi-même", a déclaré le technicien de 52 ans aux médias néerlandais après l'annonce de son accord avec United.

"Je ne changerai pas ma vision de l'entraînement. Le type de joueurs que vous avez détermine la façon dont vous jouez, mais je suis en contrôle des exigences et des tâches qui sont demandées aux joueurs. Je décide de la tâche d'un joueur. Si quelqu'un n'accomplit pas ses tâches, il en sera informé, peu importe qui il est. La responsabilité me revient et je serai jugé sur les résultats de l'équipe. Je ne veux pas être un dictateur, je veux travailler ensemble", avait conclu Ten Hag. Désormais, il va devoir joindre les actes aux paroles ce que peu d'entraîneurs ont réussi à faire du côté d'Old Trafford ces dernières années.