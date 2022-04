Manchester United : pour Saha, Rashford a besoin de vacances

Louis Saha a suggéré que Marcus Rashford devrait partir en vacances à Las Vegas comme une solution possible pour lutter contre sa mauvaise forme à Manchester United. Rashford a été présenté comme la prochaine future star de United après avoir percé dans l'équipe première sous Louis van Gaal en 2016, et a marqué 92 buts en 302 matchs pour le club à ce jour, mais n'a pas tout à fait réussi à se montrer à la hauteur de son énorme potentiel.

"Pour moi, il a juste besoin de repos"

La saison 2021-22 a été la pire de sa jeune carrière jusqu'à présent, avec des points d'interrogation sur son avenir à Old Trafford en conséquence, mais Saha pense qu'il a juste besoin d'un bon repos pour recharger ses batteries. L'ancien attaquant, qui a remporté deux titres de Premier League et la Ligue des champions avec les Red Devils entre 2004 et 2008, est convaincu que Rashford pourra rebondir et faire taire les nombreux sceptiques.

"Je pense qu'il a besoin de partir en vacances, de faire un voyage à Las Vegas et de s'amuser autant qu'il le peut ! Il ne devrait pas du tout perdre confiance en lui", a déclaré Saha à gamblingdeals.com. "Ce gars est un joueur incroyable, pour moi, il a juste besoin de repos et de temps pour penser à sa carrière et à ce qu'il veut ensuite. Il a un avenir énorme à United, oui il a des difficultés, mais quand vous regardez son potentiel et ses capacités, il n'y a rien de dramatique dont il ne puisse se remettre", a ensuite ajouté l'ex-attaquant français.

Rashford a tout d'un futur grand

"Il a juste besoin de revenir à ce qu'il était quand il avait 19 ans, sans trop réfléchir ou penser à son statut. Il suffit de travailler dur, de jouer avec le sourire et tout ira bien. Il n'y a personne avec ses qualités, ce gars a tout". Alors qu'il n'est âgé que de 24 ans, Marcus Rashford a encore de belles années devant lui. À lui de vite retrouver le niveau qui était le sien.