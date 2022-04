Manchester United : Rangnick trouve les Red Devils toujours attractifs

Ralf Rangnick, l'entraîneur de Manchester United, n'admet pas que le club ne soit plus une attraction lucrative sur le marché des transferts, surtout s'il ne parvient pas à décrocher la Ligue des champions. Les Red Devils devraient se retrouver dans les bas-fonds des compétitions européennes la saison prochaine, loin de la course au top 4.

Man Utd, the place to be ?

Mais à la veille d'un autre match décisif dans l'optique au top 4 face à Chelsea, Ralf Rangnick insiste sur le fait que le club est toujours une attrayant sur le marché des transfert, soulignant la récente prolongation de contrat de Bruno Fernandes et l'arrivée d'Erik ten Hag pour lui succéder la saison prochaine comme indicateurs clés de leur attrait.

"Bien sûr, ce serait mieux si nous jouions la Ligue des champions la saison prochaine, mais cela concerne aussi d'autres clubs, ce n'est pas un problème que seul Manchester United a", a déclaré Rangnick. "Le renouvellement du contrat de Bruno a montré qu'il est possible que ce club soit un club attractif, avec un nouveau manager, une nouvelle approche, dans la manière dont il veut jouer, c'est toujours un club massivement intéressant".

"J'ai hâte d'aider Erik Ten Hag et tout le monde au club à obtenir le meilleur et à changer toute l'approche la saison prochaine pour que Manchester United puisse redevenir un club de premier plan", a ajouté Rangnick. Ten Hag sera probablement confronté à une sorte de remaniement de l'équipe cet été, mais tout ceux qui peuvent être mis à la porte - et qui peut être amené dans le pli - doivent encore être connus.

Cristiano Ronaldo a encore un an à courir sur son contrat, mais l'absence de Ligue des champions pourrait faire réfléchir le Portugais sur son avenir à Old Trafford. Paul Pogba, quant à lui, semble prêt à quitter le Théâtre des Rêves, mais Donny van de Beek, prêté à Everton, pourrait être rappelé, tandis que Ten Hag pourrait chercher de nouvelles têtes à l'Ajax.