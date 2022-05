Manchester United : Ronaldo répond aux rumeurs sur la toile

The Portuguese appeared to suggest he will play on for the Red Devils beyond the summer following another star turn in the Premier League

Cristiano Ronaldo a nié avoir envoyé un message aux fans de Manchester United après la victoire sur Brentford. En grande forme, Ronaldo a inscrit son 18e but de la saison en Premier League lors de la victoire 3-0 de Manchester United à domicile contre Brentford, lundi. Les caméras de Sky Sports jettent un doute Malgré cette victoire, United n'a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions, et il a été suggéré que Ronaldo chercherait à partir cet été, mais il a semblé indiquer qu'il avait l'intention de rester après le coup de sifflet final. Ronaldo a rejoint le reste de ses coéquipiers dans un tour d'honneur pour marquer le dernier match à domicile des Red Devils de la saison 2021-22, et a forcément été suivi de très près par les caméras de Sky Sports. À ne pas rater PSG - Quatre buts en championnat et hué par ses propres fans : la première saison de Messi a-t-elle vraiment été si mauvaise ?

Sacré avec le Real, Ancelotti rejoint un club très fermé

Mino Raiola est décédé !

EXCLU - Adrien Silva : "Cristiano Ronaldo peut continuer pendant cinq ans" On a entendu le joueur de 37 ans parler à la caméra à un moment donné, et un compte de fans sur Instagram a ensuite affirmé qu'il avait dit "Je ne suis pas fini", comme pour dire aux fans qu'il irait jusqu'à la dernière année de son contrat à Old Trafford. Une allusion aussitôt démentie par Ronaldo, qui a répondu directement au post en disant : "Je n'ai pas dit ça". Ronaldo pourrait-il quitter United cet été ? L'article continue ci-dessous Ronaldo n'est revenu à United en provenance de la Juve que l'été dernier, et a depuis marqué 24 buts toutes compétitions confondues pour le club, mais a finalement été impuissant à les empêcher de prolonger leur période de disette, sans trophées remportés. Le quintuple Ballon d'Or est pressenti pour partir dès la réouverture du marché des transferts, et a été lié à plusieurs clubs de premier plan, dont le Paris Saint-Germain, champion de Ligue 1. Ronaldo a cependant envoyé un message clair après le match de Brentford, au cours duquel l'attaquant portugais a semblé laisser entendre qu'il avait toujours le sentiment d'avoir un travail inachevé à Manchester. "Encore une fois, grand soutien des tribunes", a-t-il écrit sur Instagram. "Profitons de notre dernier match de la saison à Old Trafford pour remercier nos incroyables supporters, qui ont enduré une saison difficile à nos côtés et ne nous ont jamais abandonnés. Merci les gars. Votre soutien représente le monde pour nous et notre objectif est de devenir meilleur chaque jour, afin de réaliser ce que nous voulons tous : la gloire pour Man. United !", a-t-il écrit. De quoi donner un vrai espoir aux supporters des Red Devils.