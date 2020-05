Manchester United - Pour Fernandes, Iniesta méritait le BO en 2010

Le joueur de Manchester United est un grand fan d'Andrés Iniesta, et regrette que l'ancienne gloire du Barça termine sa carrière sans distinction...

Arrivé cet hiver en provenance du , Bruno Fernandes avait métamorphosé . Auteur de prestations brillantes, le Lusitanien, âgé de 25 ans, avait fait apprécier son élégance balle au pied, et était parvenu à se mettre Old Trafford dans la poche en l'espace de seulement quelques matches. Une élégance qui peut s'expliquer par le fait que son modèle n'est autre qu'un certain Andrés Iniesta, ancienne gloire du Barça évoluant au Vissel Kobe.

Pour Fernandes, Iniesta méritait le BO en 2010

"Celui que j'aimais regarder et suivre, c'était Iniesta, car c'était un beau mélange entre un 8 et un 10. C'est une position dans laquelle je peux progresser. C'est un joueur qui aime toujours avoir le ballon, qui aime prendre des risques, et je pense que c'est l'un des meilleurs au monde", a en effet confié Bruno Fernandes, sur le site internet des Red Devils. L'ancien du Sporting Lisbonne va même plus loin : selon lui, Andrés Iniesta méritait le Ballon d'Or en 2010.

"Pour moi, c'est incompréhensible de voir qu'il va finir sa carrière sans avoir remporté le Ballon d'Or. Avec tout ce qu'il a gagné, j'ai du mal à le comprendre", a expliqué le Portugais. Un avis partagé par bon nombre d'amoureux du football pratiqué par le Catalan, qui avait été devancé par Léo Messi.