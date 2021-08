Manchester United - Paul Pogba, une rentrée record !

Auteur de quatre passes décisives face à Leeds (5-1) lors de la 1ère journée de Premier League, le Français est entré dans l'histoire de son club.

Meilleur joueur de l'Équipe de France à l'Euro 2020, on avait laissé Paul Pogba très énervé à la suite de l'élimination des Bleus contre la Suisse. Depuis cette désillusion, le tricolore n'a cessé de faire les gros titres, lié à d'insistantes rumeurs l'envoyant au Paris Saint-Germain. Ce samedi, il a fait parler de lui de la meilleure des manières : en brillant sur le terrain et en délectant les amateurs de beaux gestes de son incroyable talent. Et c'est le Leeds United de Marcelo Bielsa qui en a fait les frais...

Balayé par des Red Devils en démonstration à Old Trafford (5-1), Leeds n'a guère fait illusion pour son premier match de la saison en Premier League. ll faut dire que Paul Pogba, chef d'orchestre de Manchester United, n'a laissé aucune chance à ses adversaires du jour, lui qui a délivré pas moins de quatre passes décisives.

Intenable, l'ancien de la Juventus Turin a notamment mis sur orbite Bruno Fernandes à deux reprises (31e, 54e), mais il s'est aussi montré généreux avc Mason Greenwood (52e) et Fred (68e). Quatre passes décisives en un seul match, et même en 68 minutes pour être précis, un exploit qui ne saurait passer inaperçu !

Le Français intègre un cercle très fermé

Et pour cause, cette performance est une rareté Outre-Manche. Comme le révèlent nos partenaires d'Opta Jean, Paul Pogba est tout simplement le 7e joueur différent à délivrer 4 passes décisives lors d'un match de Premier League et le 1er à réaliser cette performance sous les couleurs de Manchester United.



Le milieu de terrain rejoint un cercle fermé, composé de six joueurs et de plusieurs anciens Gunners : Dennis Bergkamp (Arsenal, 1999), José Antonio Reyes (Arsenal, 2006),Cesc Fabregas (Arsenal, 2009), Emmanuel Adebayor (Tottenham, 2012), Santi Cazorla (Arsenal, 2013) et Harry Kane (Tottenham, 2020).

4 - @paulpogba est le 7e joueur différent à délivrer 4 passes décisives lors d'un match de Premier League et le 1er à réaliser cette performance pour Manchester United. Il n'avait donné que 3 assists en 26 matches de PL en 2020/21. Fantastique. #MUNLEE — OptaJean (@OptaJean) August 14, 2021

À titre de comparaison, Opta Jean précise qu'il n'avait donné que 3 assists en 26 matches de PL en 2020/21. En d'autres mots, après une seule rencontre, le Français a d'ores et déjà fait mieux que la saison dernière dans ce registre. Alors, partira ? Partira pas ? Une chose est sûre, il ne faut pas compter sur lui pour baisser le pied.