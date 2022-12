Manchester United – Nottingham Forest : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Man United-Nottingham.

MU à la poursuite du quatuor de tête

Avant la trêve imposée par la Coupe du monde 2022, Manchester United occupait la cinquième place de la Premier League avec 26 points derrière Arsenal (1er avec 37 points), Manchester City (2e avec 32 points), Newcastle (3e avec 30 points) et Tottenham (4e avec 29 points).

MU n'est donc qu'à trois points de la quatrième place, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Pour atteindre cet objectif, MU va retrouver les terrains de la Premier League face à Nottingham Forest, un promu qui souffre puisqu'il est relégable (18e avec 13 points).

Date, horaire et lieu de Manchester United-Nottingham Forest

Date : mardi 27 décembre 2022

Ville : Manchester (Royaume-Uni)

Stade : Old Trafford

Heure du coup d'envoi : 21h00 heure française

Compétition : 17e journée de la Premier League.

Arbitre de la rencontre : Monsieur Anthony Taylor (Angleterre).

Sur quelle chaîne voir le match Manchester United-Nottingham Forest ?

En France, la rencontre entre Manchester United et Nottingham Forest sera diffusée sur C+ Foot.

Le streaming pour voir le match Manchester United-Nottingham Forest

En France, il sera de possible de voir le match Manchester United-Nottingham Forest en Streaming sur l'application MyCANAL.

Les compositions probables de Manchester United-Nottingham Forest

Pour son premier match après la Coupe du monde, Manchester United sera privé de plusieurs joueurs : Axel Tuanzebe et Diogo Dalot sont blessés tandis que les finalistes du Mondial (Raphaël Varane et Lisandro Martinez) pourraient être ménagés.

Les joueurs éliminés en quart de finale comme Maguire, Casemiro, Antony et Bruno Fernandes pourraient être titularisés tandis que Jadon Sancho est incertain.

Concernant Nottingham Forest, le gardien Dean Henderson, qui est prêté par MU n'aura pas le droit de jouer et c'est Wayne Hennessey qui gardera les buts. Omar Richards, Giulian Biancone, Cheikhou Kouyaté et Moussa Niakhaté sont à l'infirmerie et deux joueurs sont incertains : Serge Aurier et Morgan Gibss-White.

L'équipe probable de Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw - Casemiro, Eriksen - Antony, Fernandes, Rashford - Martial.

L'équipe probable de Nottingham Forest : Hennessey - Williams, Worrall, Boly, Toffolo - Yates, Mangala, Colback - Johnson, Awoniyi, Lingard.

Les statistiques à connaître avant Manchester United-Nottingham Forest

● Toutes compétitions confondues, Manchester United a remporté ses six derniers matches contre Nottingham Forest. C'est la première rencontre entre les deux équipes depuis le 6 février 1999. MU l'avait emporté 8-1 au City Ground !

● Nottingham Forest a perdu quatre de ses cinq derniers matches de Premier League à Old Trafford pour une victoire : 2-1 en décembre 1994.

● Nottingham Forest a encaissé 24 buts lors de cinq derniers matches contre Manchester United

● Manchester United n'a perdu que six de ses 89 matches de Premier League à Old Trafford contre des promus (pour 68 victoires et 15 nuls) : contre Nottingham Forest (décembre 1994), Derby County (avril 1997), Middlesbrough (décembre 1998), Bolton (octobre 2001), Norwich (décembre 2015) et Cardiff (mai 2019).

● Jesse Lingard pourrait affronter pour la première fois de sa carrière Manchester United après y avoir joué de 2012 à 2022 (il a inscrit 20 buts en 140 matches de PL avec le club mancunien). Cette saison, il a disputé 13 matches en championnat avec Forest mais n'a pas encore trouvé le chemin des filets.