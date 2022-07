Manchester United : Maguire promet de se relancer cette saison

Le capitaine des Red Devils est impatient à l'idée de prendre un "nouveau départ" sous les ordres d'Erik Ten Hag.

Harry Maguire a juré de remettre sa carrière à Manchester United sur les rails après avoir subi un "retour en arrière" lors de la campagne 2021-22.

"L'année dernière a été décevante"

Le défenseur a été fortement critiqué pour ses performances alors que les Red Devils ont glissé à la sixième place de la Premier League.

Maguire reconnaît qu'il n'a pas été à la hauteur au cours d'une saison "décevante", mais il est prêt à "se battre" pour prouver que ses détracteurs ont tort et aider United à se battre pour des trophées une fois de plus.

"L'année dernière a certainement été un retour en arrière pour moi sur mon parcours professionnel, mais c'est derrière nous maintenant", a déclaré l'international anglais aux journalistes lors de la tournée de présaison du club.

"Nous nous tournons vers l'avenir et faisons en sorte que ce club recommence à remporter des trophées, ce qui est l'essentiel".

"L'année dernière a été décevante, en tant qu'individu je n'ai pas bien joué et en tant qu'équipe nous n'avons certainement pas bien joué, mais une bonne carrière peut durer 10 à 15 ans et vous n'allez jamais avoir chaque année où tout va bien et vous n'avez aucune difficulté. Vous allez devoir vous battre, vous allez avoir des revers."

Maguire se réjouit d'un nouveau départ sous la direction de Ten Hag

United a remporté ses deux premiers matches de présaison sous la houlette de son nouvel entraîneur Erik ten Hag, avec une victoire éclatante 4-0 sur Liverpool, rival de la Premier League, suivie d'un triomphe 4-1 sur Melbourne Victory.

Selon Maguire, Ten Hag fait déjà passer sa philosophie unique aux joueurs, et le moral de l'équipe s'améliore rapidement avant leur premier match de Premier League de 2022-23 contre Brighton le 7 août.

"Cela a été difficile. La course a été difficile mais nous sommes vraiment impatients de commencer la saison", a ajouté le joueur de 29 ans.

"Tout le monde - les joueurs, le club - sait que l'année dernière était loin d'être assez bonne, mais c'est un nouveau départ et nous avons une grande saison devant nous.

"Erik et son équipe d'entraîneurs apportent leurs idées et lors des deux premiers matchs, on a pu voir de petits aperçus de ces principes. Nous travaillons pour être prêts pour ce premier match de Premier League, c'est ce qui compte. Tout ce que nous faisons maintenant est construit pour ce premier match."