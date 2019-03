Manchester United - Louis van Gaal tacle Angel Di Maria : "Il n'arrivait pas à encaisser la pression"

L'entraîneur néerlandais et l'attaquant argentin se sont côtoyés à Old Trafford lors de la saison 2014-2015, sans en garder un très bon souvenir.

L'ancien entraîneur de - dont il est parti en 2016 - et aujourd'hui retraité Louis van Gaal est revenu sur certaines des raisons de son échec avec les Red Devils, à commencer par les passages ratés d'Angel Di Maria et Radamel Falcao dans le nord de l' . Il faut dire que les deux joueurs, pourtant performants actuellement en , n'ont pas laissé un souvenir impérissable dans le club le plus titré du Royaume.

Brillant avec le PSG à Old Trafford en au mois de février, Angel Di Maria avait été chahuté par le public. Interrogé sur sa saison ratée avec ce maillot en 2014-2015, il avait principalement rejeté la faute sur l'entraîneur néerlandais, avec qui il ne se serait pas entendu et qui ne l'aurait pas mis dans les meilleurs conditions en ne le faisant pas jouer à son poste.

"Di Maria a dit que c'était de ma faute", a reconnu van Gaal à la BBC. "Mais je l'ai fait jouer à tous les postes de l'attaque, vous pouvez vérifier. Il ne m'a jamais convaincu, quel que fut son poste. Il n'arrivait pas à encaisser la pression qui règne sur le porteur de balle en . C'était ça, son problème."

Autre joueur à avoir échoué à Old Trafford, Radamel Falcao. Le Colombien, arrivé blessé, n'était pas le premier choix du club à en croire l'entraîneur. "Je voulais un buteur de classe mondiale. Je ne vais pas passer tous les noms en revue mais quand vous ne pouvez pas avoir votre premier ou deuxième choix, vous devez vous réjouir du quatrième ou cinquième. C'est là que Falcao entre en scène. Mais nous savions d'avance qu'il était blessé. C'est pour ça que j'ai dit de le prendre en prêt." Un prêt qui ne durera qu'un an lors de cette même saison 2014-2015 qui verra les Red Devils terminer 4e de Premier League. Falcao sera de nouveau prêté la saison suivante par , à cette fois-ci.

Enfin, van Gaal s'est exprimé au sujet d'Ole Gunnar Solskjaer, qui commence à convaincre par ses résultats. Pas le Néerlandais. "Mon successeur [José Mourinho] a changé de tactique pour garer le bus et jouer en contre. Maintenant, ils ont un autre entraîneur qui gare le bus et joue en contre. La principale différence entre Mourinho et Solskjaer, c'est que Solskjaer gagne", a-t-il estimé, apparemment peu emballé par le jeu proposé par le Norvégien.