Manchester United, le discours de Paul Pogba contre Huddersfield

Le milieu de terrain français a encouragé ses coéquipiers avant le match à domicile contre Huddersfield.

Libéré, délivré, Paul Pogba a repris ses aises à Manchester United depuis le départ de José Mourinho, qui le mettait souvent sur le banc de touche ces derniers temps. L'international français semble avoir une relation de confiance avec le nouvel entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer. Et forcément, avec le retour de la confiance, l'international français a repris son rôle de leader.

Ce n'est un secret pour personne, Paul Pogba est un leader naturel. Un leader technique mais aussi vocal. L'international français a beaucoup gagné en leadership depuis son retour chez les Red Devils et l'a démontré lors de la dernière Coupe du monde. Le milieu de terrain des Red Devils prenait souvent la parole avant les matches importants avec des discours motivateurs.

Avant la rencontre face à Huddersfield, lors du Boxing Day, Paul Pogba a fait de même avec Manchester United. Une séquence relayée par les réseaux sociaux du club mancunien dans laquelle il motive ses coéquipiers : "Quand on y va, on y va! En pressant les premiers. Si on perd le ballon, on continue. Maintenant, on est à la maison. On est à la maison! Pareil, pareil, pareil! On y va fort, on commence fort!".

Bien lui en a pris puisque Manchester United s'est largement imposé dans cette rencontre et Paul Pogba a inscrit un doublé pour les Red Devils. Certes, le club mancunien a encore du retard au classement, mais l'électrochoc semble fonctionner depuis le départ de José Mourinho. Manchester United va mieux, c'est incontestable, reste à le prouver sur le long terme.