Manchester United : Harry Kane, la pièce manquante du puzzle de Ten Hag

Le capitaine de l'équipe d'Angleterre a cimenté son héritage chez les Spurs dimanche, et devrait maintenant profiter d'un transfert à Old Trafford.

Le but de Harry Kane contre Manchester City, dimanche au Tottenham Hotspur Stadium, a permis à son équipe de remporter une victoire cruciale dans sa quête d'une place parmi les quatre premiers et de dépasser Jimmy Greaves comme meilleur buteur de l'histoire du club avec 267 buts en 416 matches. C'est sans aucun doute un exploit remarquable de la part du joueur de 29 ans, qui est également devenu le troisième joueur de l'histoire à atteindre 200 buts en Premier League, après Alan Shearer et Wayne Rooney.

Un destin lié à Manchester

Le problème est que Kane n'a rien d'autre de remarquable sur son CV. Il est peut-être le plus grand joueur à avoir foulé la pelouse des Spurs, mais il n'a pas un seul trophée à montrer pour ses accomplissements. Il y a deux ans, City a tenté sans succès de faire venir Kane à l'Etihad Stadium. Cette décision l'a privé d'un titre de Premier League, alors que l'équipe de Pep Guardiola remportait le trophée 2021-22 pour sa quatrième couronne nationale au cours des cinq dernières années.

Manchester City a évolué et Erling Haaland, la machine à marquer des buts, est désormais à la tête de l'équipe, mais les rivaux de Manchester United ont toujours un manque de numéro 9 à combler. Et le combler avec Kane aurait beaucoup de sens.

Il a été rapporté que Manchester United s'intéresse fortement à Kane, dont le contrat actuel avec les Spurs expire en juin 2024. Il n'a pas donné beaucoup d'informations sur son avenir, mais il a admis que le manque de succès concret dans le nord de Londres continue d'être une source majeure de frustration. Lorsqu'on lui a demandé si les négociations avec les Spurs étaient en cours, Kane a répondu le mois dernier : "Il n'y a pas eu beaucoup de discussions, pour être totalement honnête. Je suis sûr qu'il y aura des conversations dans les mois à venir. Je sais qu'il y aura probablement des rumeurs et beaucoup de discussions sur mon avenir. Mais je suis juste concentré sur ce que je peux faire".

Un palmarès vierge

"Bien sûr, je veux gagner des trophées avec Tottenham Hotspur et c'est mon objectif depuis que j'ai commencé à jouer en équipe première avec eux. Ce n'est pas arrivé, j'ai été ouvert à ce sujet, mais je vais continuer à essayer d'y parvenir", a conclu Kane. Il y a six mois, Old Trafford n'était pas l'option la plus attrayante, mais Erik ten Hag a progressivement transformé United en une équipe de premier plan. La combinaison d'une superbe gestion des hommes et de choix judicieux en matière de recrutement a permis au club de sortir des profondeurs du désespoir et de se diriger vers un avenir radieux qui promet d'inclure des trophées.

En effet, United a déjà un rendez-vous en finale de la Carabao Cup avec Newcastle, et se porte bien en Europa League et en FA Cup. Ils pourraient même être considérés comme des prétendants au titre de Premier League après avoir profité de la défaite surprise d'Arsenal à Everton pour battre Crystal Palace samedi. Et si la gloire nationale sera probablement hors de portée de United cette fois-ci, s'ils pouvaient attirer Kane loin des Spurs lors du prochain mercato, un premier titre de champion en plus d'une décennie pourrait bien être dans les cartes en 2023-24.

Man Utd à un 9 d'être candidat au titre

"Si Harry Kane va à Manchester United, alors je peux garantir qu'il va gagner la Premier League", a déclaré l'ancien attaquant de United Louis Saha dans une récente interview avec Betfred. "Avec la configuration actuelle de Manchester United et leur approche tactique des matchs, alors avoir un attaquant qui peut venir dans cette équipe et vous marquer 25 buts par saison sera la dernière pièce du puzzle." Pour le moment, Manchester United doit compter sur Wout Weghorst, prêté par Burnley, en tant qu'avant-centre principal, Anthony Martial n'étant toujours pas en mesure de se débarrasser de ses problèmes de forme persistants et Marcus Rashford s'épanouissant dans un rôle sur l'aile gauche.

Weghorst est déjà intéressé par un contrat permanent, comme il l'a révélé après avoir ouvert son compteur de buts pour le club lors de la victoire en demi-finale aller de la Carabao Cup contre Nottingham Forest : "Bien sûr. La situation actuelle est ce qu'elle était - c'était un prêt. C'est un grand club, donc je vais essayer de faire tout ce que je peux, et si ça marche, ce sera une bonne option. Le club était à la recherche d'un joueur de surface. Avec Martial, il n'y avait qu'un seul véritable attaquant, plutôt un numéro 9. Ils voulaient juste en ajouter un et ensuite c'est à moi de jouer et de saisir ma chance."

Weghorst, un Kane très low-cost

Weghorst est certainement un joueur décent - il est capable de conserver le ballon, de presser sans relâche lorsque Manchester United n'a pas la possession du ballon et de marquer quelques buts. Mais le Néerlandais n'est en aucun cas un buteur prolifique. Kane peut faire tout ce que Weghorst peut faire, et bien plus encore. Le capitaine des Spurs et de l'équipe d'Angleterre marque des buts de tous les angles, et sa portée de passe est exceptionnelle.

Il n'est pas seulement là pour finir les attaques, mais il en lance aussi beaucoup lui-même, tout en trouvant des moyens uniques d'ouvrir les défenses, car son QI footballistique général est extrêmement élevé. Pour faire simple, Kane est un joueur de classe mondiale qui pourrait s'intégrer dans n'importe quelle équipe européenne de haut niveau.

Pour quelqu'un d'une telle qualité indéniable, terminer sa carrière sans au moins un ou deux trophées dans son armoire est impensable. Harry Kane mérite son grand transfert cette année, et Manchester United espère qu'un accord à prix réduit pourra être conclu alors qu'il entre dans les 12 derniers mois de son contrat actuel.

Rashford a admirablement assumé le rôle de buteur principal à Old Trafford cette saison, mais il ne sera pas le remplaçant à long terme de Cristiano Ronaldo, qui a quitté le club sous un nuage de controverse en novembre. Ten Hag a besoin de Kane pour que Manchester United puisse recommencer à gravir les sommets vertigineux de l'ère Sir Alex Ferguson, et Kane a besoin de Manchester United s'il veut sérieusement gagner des trophées. C'est un match parfait.