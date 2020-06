Manchester United - Giggs a hâte de voir Pogba et Fernandes associés

L'ancien des Red Devils espère voir le duo de milieux de terrain démontrer l'étendue de leur talent côte à côte après la reprise de la Premier League.

L'ancien ailier de , Ryan Giggs, estime que le duo Bruno Fernandes et Paul Pogba peut apporter le succès au club. Le Portugais a marqué les esprits depuis son arrivée du Sporting CP en janvier, mais n'a pas encore eu l'occasion de jouer avec Pogba en raison d'une blessure à la cheville dont souffre le champion du monde.

La forme du Français a fait l'objet d'un examen minutieux pendant de nombreux mois, mais Giggs pense qu'avec Bruno Fernandes, le manager Ole Gunnar Solskjaer pourrait bien avoir la solution parfaite pour une star dont le potentiel n'a pas encore été débloqué à Old Trafford.

Le sélectionneur du , Ryan Giggs, s'est exprimé pour Sky Sports pour savoir comment il pense qu'ils vont s'accorder : "Vous ne pouvez pas répondre à cette question tant qu'ils ne jouent pas ensemble.

Plus d'équipes

"Les bons joueurs devraient pouvoir jouer avec de bons joueurs, mais nous devrons attendre et voir. Ils ont tous les deux beaucoup de qualité, il s'agit de savoir s'ils peuvent se compléter maintenant."

Trois buts et trois passes décisives ont fait de Bruno un succès instantané auprès des fans des Red Devils et lui ont valu d'être comparé à la légende du club Eric Cantona, mais Giggs estime qu'il est trop tôt pour faire le rapprochement avec un joueur connu comme le "roi" d'Old Trafford.

"Les signatures d'Ole ont été bonnes, non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant que personne. L'arrivée de Fernandes a donné un coup de pouce à tout le monde, c'est une fin de saison passionnante", a-t-il déclaré.

L'article continue ci-dessous

"C'est un peu tôt pour parler des joueurs qui sont venus et qui ont eu un impact [comme Eric Cantona], mais il est certain qu'il a pris un bon départ. Il a fait progresser les joueurs autour de lui et s'est tout de suite adapté. C'est toujours ce que vous espérez quand une nouvelle recrue arrive. Il a l'air d'un bon gars aussi, il veut jouer pour le club.

"Il est excitant, quand il reçoit le ballon, il va essayer des choses, si quelque chose ne se passe pas, il va réessayer, il est brillant à regarder. Il a donné un coup de pouce à tout le monde, aux joueurs autour de lui, au personnel, aux fans. Un départ vraiment positif mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir."

Le 19 juin, Manchester United reprendra du service après la pandémie de coronavirus, avec un match contre , à Londres.