Manchester United : Erik Ten Hag vide son sac sur le départ de Cristiano Ronaldo

L'entraîneur de Manchester United s'est exprimé sur la sortie de Cristiano Ronaldo pour la première fois depuis la résiliation de son contrat.

Erik Ten Hag a remporté son bras de fer. Tancé par Cristiano Ronaldo dans son interview accordée à Piers Morgan, le Néerlandais est resté fidèle à sa ligne directrice depuis le début de saison. Malgré le statut du quintuple Ballon d'Or, l'entraîneur de Manchester United voulait miser sur les jeunes et n'a pas craqué malgré la pression populaire et les états d'âmes du Portugais.

"C'est le passé"

Cristiano Ronaldo a été majoritairement remplaçant cette saison avec Manchester United et finalement, il a quitté le club d'un mutuel accord après ses révélations tapageuses juste avant la Coupe du monde. Si le joueur de 37 ans, qui a récemment été lié à un transfert lucratif vers le club saoudien d'Al-Nassr, a ouvertement critiqué la mentalité de Manchester United et les propriétaires, Erik Ten Hag a aussi été visé

Le Néerlandais a été violemment taclé par le Portugais qui a affirmé ne pas le respecter puisque ce dernier ne le respecte pas non plus. Ambiance. Plutôt que d'émettre une réponse directe suite à l'interview de Cristiano Ronaldo, le Néerlandais, qui vient de sortir du silence à ce sujet, a exprimé son désir d'oublier cet épisode et de se tourner vers l'avenir.

"Nous sommes en train de grandir"

Au sujet du départ prématuré de l'international portugais, dont le contrat devait se terminer l'été prochain, Erik Ten Hag a déclaré dans une interview accordée à MUTV : "Il est parti et c'est le passé. Nous regardons maintenant vers l'avant et nous nous tournons vers l'avenir." L'ignorance est le meilleur des mépris, voici ce que semble vouloir appliquer Erik Ten Hag au sujet de CR7.

Avec le départ de Ronaldo, l'entraîneur de Manchester United pourra se concentrer sur l'imposition de sa vision à long terme au club, car il a suggéré que les jeunes joueurs pourraient jouer un rôle clé après avoir impressionné lors de la pause internationale. Ten Hag a également évoqué le chemin parcouru par l'équipe depuis ses défaites surprises contre Brighton et Brentford en début de saison.

''Quand on change des choses dans une organisation et qu'on change la façon de jouer, cela prend du temps. Dans le football de haut niveau, vous n'avez jamais le temps. Les adversaires veulent vous tuer et c'est ce qui s'est passé. Nous avons dû nous adapter rapidement et je pense que notre équipe a été formidable. La mentalité a changé et je pense que notre façon de jouer a changé au cours de la saison, le style, et je pense que nous sommes en train de grandir et nous devons continuer le processus'', a conclu le Néerlandais.

Pendant que les internationaux disputent la Coupe du monde au Qatar, Manchester United a organisé des matches amicaux contre Cadix et le Real Betis en décembre afin de remettre en route les autres joueurs. Erik Ten Hag mènera les Red Devils lors de leur prochain match officiel en Carabao Cup, à domicile contre Burnley, le 21 décembre prochain, trois jours après la finale de la Coupe du monde.