Erik ten Hag a admis que Cristiano Ronaldo est "énervé" par son rôle à Manchester United, mais il semble toujours heureux à l'entraînement.

Cristiano Ronaldo ne vit pas la meilleure période de sa carrière, et un euphémisme. Trop souvent remplaçant à son goût depuis le début de saison, l'international portugais n'a pas participé du tout à la débâcle des siens sur la pelouse de Manchester City le week-end dernier alors qu'il était en état pour disputer cette rencontre de Premier League.

"Il est furieux"

Depuis le début de saison, Cristiano Ronaldo doit se contenter des matches de Ligue Europa pour débuter les rencontres et a inscrit son premier but en match officiel avant la trêve internationale face à Ludogorets. Pourtant, malgré son statut compliqué à vivre, le quintuple Ballon d'Or ne se laisse pas abattre et a même été aperçu le sourire aux lèvres.

Ronaldo a été vu en train de plaisanter avec ses coéquipiers lors de la dernière session de pré-Europa League de United, malgré le fait qu'il ait dû se contenter d'un rôle parmi les remplaçants depuis le début du règne de Ten Hag. Le Néerlandais a concédé que le joueur de 37 ans était frustré par son manque de temps de jeu, mais il insiste également sur le fait qu'il reste un professionnel modèle en coulisses.

"Il est furieux de ne pas jouer. Mais il s'entraîne bien'', a déclaré Erik Ten Hag lors d'une conférence de presse avant le match de Manchester United en Ligue Europa ce jeudi. ''Je ne vois pas qu'il est malheureux. Il est heureux, il s'entraîne bien, comme tout le monde." La légende de United, Roy Keane, a affirmé que Ronaldo n'était pas respecté par le club après l'avoir vu rester sur le banc lors de la défaite 6-3 dans le derby contre Manchester City.

"Je traite tout le monde avec respect"

Erik Ten Hag est pourtant catégorique sur le fait qu'il traite tous les membres de son équipe de la même manière, comme il l'a ajouté : ''Je traiterai tout le monde avec respect, mais ils ont tous des origines et des caractères différents. Je dois traiter chacun différemment pour obtenir le meilleur d'eux, mais il y a des normes et des valeurs générales pour tout le monde."

Une nouvelle fois cette saison, il faudra regarder Manchester United en Ligue Europa ce jeudi pour voir jouer Cristiano Ronaldo. L'international portugais va selon toute vraisemblance retrouver une place dans le onze de départ de Ten Hag pour le match contre l'Omonia Nicosia à Chypre et devra montrer au Néerlandais qu'il mérite plus de temps de jeu en Premier League.