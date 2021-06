"Manchester United doit tout faire pour recruter Varane"

Un ancien de Manchester United a encouragé le club anglais à se payer les services du défenseur français, Raphaël Varane.

Manchester United devrait abandonner son intérêt pour le Hammer Declan Rice et faire tout son possible pour signer Raphael Varane selon son ancien milieu de terrain Nicky Butt.

Les Red Devils seraient actuellement les mieux placés pour faire signer l'international anglais de West Ham. L'ancien milieu de terrain de United, Butt, pense cependant qu'ils ont déjà suffisamment d'options au milieu de terrain et qu'il est préférable d'aller plutôt chercher un grand défenseur central.

L'article continue ci-dessous

"Pour moi, la saison prochaine doit consister à aller garnir l'armoire trophées", a déclaré Butt, qui a été responsable du développement de l'équipe première de United avant de quitter le club en mars. "Il s'agit d'avoir les bons joueurs qui vous permettront de concourir pour les trophées. C'est un club qui vise la gloire, donc nous ne pouvons pas rester aussi longtemps sans trophées".

"Je pense que Man Utd est assez solide au milieu de terrain. J'entends toujours des choses sur Declan Rice, mais est-il un meilleur joueur que Scott McTominay ? Je ne suis pas sûr; je pense qu'avec McTominay, Paul Pogba et évidemment Bruno Fernandes, nous sommes bien outillés au milieu du terrain", a poursuivi l'ex-international anglais.

Butt pense que c'est la défense centrale que MU doit renforcer en priorité. Les Red Devils ont Varane dans leur viseur depuis un moment et des rumeurs récentes ont suggéré que le Real avait rejeté une offre émanant d'Old Trafford. L'ancien mancunien considère donc l'international français comme l'option idéale pour ce secteur afin d'être associé à Harry Maguire. "La chose la plus importante à laquelle doit penser Manchester United cet été est cette position de défenseur central; nous avons besoin d'un complément pour Harry Maguire", a-t-il ajouté. "Tout le monde parle de Raphaël Varane. Je comprends qu'il est un peu plus âgé que la plupart des gens ne le souhaiteraient peut-être, mais il suffit de revenir à l'époque de Teddy Sheringham. Je pense que nous l'avons acheté quand il avait 32 ans, et nous sommes allés gagner le triplé avec lui. Si Varane est disponible, alors je ferais tout pour l'enrôler". Les dirigeants mancuniens écouteront-ils ce conseil ?