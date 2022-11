Manchester United : Cristiano Ronaldo s'épanche sur le moment le plus difficile de son année

L'année 2022 n'a pas été de tout repos pour Cristiano Ronaldo. Au delà du côté sportif, le Portugais a surtout connu un drame familiale important.

Cristiano Ronaldo a traversé de nombreuses tempêtes dans sa vie et au cours de sa carrière de footballeur professionnel. Néanmoins, l'année 2022 a été l'une des plus compliquées pour le Portugais. Pas seulement parce qu'il a perdu sa place de titulaire à Manchester United ou qu'il n'a pas réussi à quitter les Red Devils alors que c'était son souhait, mais plutôt sur le plan personnel.

"Le pire moment depuis la mort de mon père"

Le joueur de Manchester United a déclaré que ce décès de son nouveau-né, survenu en avril, a été l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Ronaldo et sa partenaire Georgina Rodriguez attendaient des jumeaux, mais un seul enfant a survécu. Ils ont qualifié l'incident de "plus grande douleur qu'un parent puisse ressentir" lorsqu'ils ont annoncé la nouvelle au monde entier en avril dernier.

"C'est probablement le pire moment que j'ai traversé dans ma vie depuis la mort de mon père", a déclaré Ronaldo sur Piers Morgan Uncensored. "Quand vous avez un enfant, vous vous attendez à ce que tout soit normal et quand vous avez ce problème, c'est difficile pour l'être humain que je suis. Moi et Georgina [Rodriguez], nous avons eu un moment assez difficile, parce que nous ne comprenons pas pourquoi cela nous est arrivé".

"J'étais heureux et triste au même moment"

"C'était difficile. Très, très difficile de comprendre ce qui se passe à cette période de notre vie. Le football continue. C'est fou. Je ne me suis jamais senti heureux et triste au même moment. C'est difficile à expliquer. C'est tellement difficile. Vous ne savez pas si vous pleurez ou si vous souriez. Vous ne savez pas quoi faire pour être honnête", a ajouté le Portugais.

Ronaldo a d'abord annoncé le décès de son fils sur Instagram et s'est éloigné de son équipe pour faire son deuil pendant cette période douloureuse. "C'est avec notre plus grande tristesse que nous devons annoncer que notre petit garçon est décédé", ont écrit Ronaldo et Rodriguez le 18 avril. "C'est la plus grande douleur que tout parent puisse ressentir.

"Seule la naissance de notre petite fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d'espoir et de bonheur. Nous tenons à remercier les médecins et les infirmières pour tous leurs soins experts et leur soutien. Nous sommes tous dévastés par cette perte et nous demandons gentiment de l'intimité en ce moment très difficile. Notre petit garçon, tu es notre ange. Nous t'aimerons toujours", avait conclu le couple portugo-espagnol. Rien ne pourra guérir une telle douleur dans le coeur de CR7 pas même un sacre en Coupe du monde après lequel il court depuis bientôt vingt ans.