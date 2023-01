Manchester United : CR7 out, Casemiro in, Antony sur le banc... Gary Neville hypnotisé par Erik Ten Hag

Gary Neville a été laissé "hypnotisé" par Erik ten Hag à Manchester United, avec des décisions payantes concernant CR7, Casemiro, Antony.

Manchester United est de retour sur le devant de la scène du football anglais. Les Red Devils se sont tournés vers l'entraîneur néerlandais pour trouver l'inspiration à l'été 2022. Il a été chargé d'une reconstruction importante et son règne a démarré lentement, mais Manchester United vole maintenant – remportant neuf victoires successives toutes compétitions confondues.

"Je suis fasciné par le travail de Ten Hag"

Manchester United est totalement relancé dans la course au titre de Premier League – et l'homme à la barre a montré qu'il n'avait pas peur de prendre des décisions importantes en matière de transferts et concernant sa composition d'équipe. L'ancien défenseur légendaire de United, Neville, a déclaré à Sky Sports: "Je suis fasciné par le travail accompli par Ten Hag. Si vous m'aviez dit il y a quatre mois, c'est là que sera Manchester United, j'aurais dit aucune chance. J'aurais dit qu'ils finissaient à mi-chemin de la table, comme ils étaient".

"À la fin de la saison dernière, le début de cette saison, je pensais qu'ils étaient absolument loin d'être proches. Je pensais qu'ils avaient trop payé pour Antony, je pensais qu'ils avaient trop payé pour Casemiro. Cela ressemblait à la panique habituelle de Manchester United. Il convient donc de noter dans des moments comme celui-ci, il ne faut pas aller trop loin, mais le travail que l'entraîneur a fait non seulement sur le terrain mais avec les joueurs, comment il les a réunis et cet esprit, la façon dont il a géré les grandes situations", a ajouté l'ancien international anglais.

Des situations délicates "parfaitement gérées"

Gary Neville a approuvé les choix d'Erik Ten Hag : "Harry Maguire a eu un gros nuage sur lui pendant plusieurs mois, peut-être un an. Doit-il jouer ? Ne devrait-il pas jouer ? La situation de Cristiano Ronaldo a été parfaitement gérée. Ceux qui doutaient qu'il s'en occupe correctement, pensent probablement qu'il a raison. En ce qui concerne la façon dont il a extrait le meilleur de la situation, comment il a géré la situation de Jadon Sancho, il n'est pas précipité".

"Antony, 90 millions de livres sterling, il l'a laissé sur le banc contre Man City. Absolument aucun problème en laissant un joueur de 90 millions de livres sterling sur le banc. Toutes ces choses, jouant Luke Shaw en défense centrale devant Lisandro Martinez. Ce sont des décisions courageuses - je pensais que Martinez jouerait, je pensais que Shaw serait arrière gauche. Mais il sait ce qu'il veut faire, il est prêt à prendre des risques, c'est son propre homme. Il a fait un très, très, très bon travail. Un travail remarquable", a conclu Neville.

Manchester United est passé à la quatrième place du classement de la Premier League, avec neuf points de retard sur le leader Arsenal avant que les deux équipes ne se rencontrent dimanche à l'Emirates Stadium. Ils sont également qualifiés pour les demi-finales de la Carabao Cup, le quatrième tour de la FA Cup et les barrages à élimination directe de la Ligue Europa.