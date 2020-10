Manchester United - Chelsea (0-0), les Red Devils et les Blues se neutralisent

Le choc de la 6e journée de Premier League, mettant aux prises MU à Chelsea, s’est achevé sans vainqueur ce samedi.

MU et s’affrontaient ce samedi à Old Trafford sous une pluie diluvienne. Le duel entre ces deux candidats aux premières places a été vivant, plaisant mais il s’est soldé sans le moindre but marqué. Les deux équipes sont restées muettes offensivement.

Edouard Mendy a prouvé sa valeur

Au sortir de cette rencontre c’est MU qui peut nourrir le plus de regrets. Même si les Blues ont eu la possession du ballon, les hommes de Solskjaer ont été les plus dangereux offensivement. Mais, ils se sont heurtés à un mur et qui a pour nom Edouard Mendy. L’ancien portier de Rennes s’est montré décisif en réalisant deux énormes arrêts face à Marcus Rashford (55e et 91e). De quoi clore définitivement le débat concernant la hiérarchie des portiers du côté de Stamford Bridge.

Rashford n’a pas été le seul attaquant mancunien à se mettre en avant. C’est aussi le cas d’Edinson Cavani. L’Uruguayen a enfin effectué ses débuts avec United. Un baptême de feu qu’il aurait pu célébrer par un but quelques secondes seulement après son entrée en jeu. Mais sa reprise du bout du pied a fini sur le montant.

Un seul tir cadré pour Chelsea

Les alertes côté Chelsea se sont faites plus rares en revanche. L’équipe londonienne a eu beaucoup de mal à contourner l’équipe mancunienne. Bien qu’ayant fini la partie avec Havertz, Pulisic et Werner sur le terrain, l’équipe de Lampard, les visiteurs n’ont signé qu’un seul tir cadré en 90 minutes.

Avec ce résultat, reste décroché au classement, positionné à un peu glorieux 15e rang. Chelsea, pour sa part, reste sixième. Les deux formations vont devoir pousser un coup d’accélérateur pour pouvoir préserver leurs ambitions d’avant-saison.