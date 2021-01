Manchester United, Bruno Fernandes fait le point sur sa relation avec Pogba

Devenu indispensable depuis son arrivée en janvier 2020, Bruno Fernandes estime que les critiques envers Pogba sont injustifiées.

Bruno Fernandes dit que sa relation de travail avec Paul Pogba à «est bonne», le meneur de jeu portugais estimant que son coéquipier peut parfois être injustement critiqué.

On attendait beaucoup de deux artistes depuis l’arrivée du Portugais lors du mercato hivernal 2020. En recrutant Bruno Fernandes, Ole Gunnar Solskjaer souhaitait apporter de la créativité dans son milieu et enlever un poids sur les épaules de Pogba afin qu’il puisse retrouver sa forme.

Cependant, en seulement un an, c'est bien l'international portugais qui est devenu la pierre angulaire du système du Norvégien, se montrant décisif à pratiquant tous les matches et permettant ainsi aux Red Devils de se réveiller en 2020.

Eclipsé par son coéquipier, Paul Pogba n’a pourtant pas été lâché par les supporters et les médias qui ont pointé du doigt les performances en dent de scie du champion du monde 2018. Des critiques injustifiées pour Fernandes.

L’ancien du Sporting s'attend à ce que Pogba soit aussi important pour les quêtes de trophées que tout autre joueur, le joueur de 26 ans racontant à NBC Sport qu’il est ravi d’évoluer avec un tel joueur à Manchester.

"La relation que j'ai avec Paul est bonne. Il parle italien et je parle italien, depuis le début je l'ai connu d' et il me connaît. C'était facile de travailler avec lui."

"Dès mon arrivée, il a été blessé. Je l'ai vu se remettre et s'entraîner sur le terrain loin de nous. Il m'appelait parfois quand je m'entraînais et il me disait: 'Je vois les matches, je vois tes mouvements, ne t’inquiètes pas. Quand je serai en forme, je te montrerai que je peux te trouver."

"Je te vois bouger, tu bouges à droite et à gauche, en arrière. Quand je reviendrai, je te montrerai comment je peux te trouver sur le terrain."

"Cela vous montre la confiance qu'il vous donne. Quand il est revenu, il a essayé de nous aider à devenir meilleur et nous l'aidons à devenir meilleur."

Pogba a continué à faire face à ses critiques cette saison, avec notamment un futur incertain et certaines déclarations de son agent Mino Raiola. Fernandes estime que l’ancien de la devrait être relâché car il a fait de son mieux dans des circonstances difficiles.

"Nous avons très bien terminé la saison dernière en jouant ensemble. Mais bien sûr, le début de saison a été difficile pour Paul car il avait le Covid. Nous savons que ce n'est pas une blague, c'est difficile de revenir après 15 jours d'isolement à ne rien faire. C'était vraiment difficile pour Paul de retrouver sa forme mais je pense qu'il est beaucoup mieux et se sent beaucoup plus confiant. Le but contre lui a donné beaucoup plus de confiance. L'équipe a besoin de lui et il a la qualité pour nous aider."