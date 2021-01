Manchester United - Aston Villa (2-1), Pogba et MU rejoignent Liverpool

Tombeurs d’Aston Villa à domicile, les Red Devils se sont hissés à la hauteur de Liverpool en tête du classement de la PL (2-1).

L’année 2021 commence très bien pour . Opposé à , pour le compte de la 27e journée du championnat, l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a obtenu le résultat qu’elle convoitait et qui lui permet de rejoindre le rival de en tête du classement. Dans leur fief d’Old Trafford, ils l’ont emporté 2 à 1. Un succès auquel a grandement contribué Paul Pogba.

La prestation XXL de Pogba

L’international français n’a pas marqué durant cette partie. Mais, il a fait tout le reste. De la première à la dernière minute de la partie, il a été omniprésent, avec une activité monstre dans l’entrejeu. Un Pogba des grands jours comme on n’en a plus vu depuis un moment. Sa performance remarquable aurait pu être matérialisée par un but. A la 73e minute, il a eu une balle de 3-1 sur une reprise dans la surface, mais le ballon a filé à côté du cadre.

A défaut d’inscrire un but, Pogba a su en provoquer un. A l’heure du jeu, et alors que les Villans étaient tout juste revenus à égalité grâce à une réalisation de l’ancien Lyonnais Bertrand Traoré (58e), le Français a été déséquilibré dans la surface. Le pénalty a été sifflé et c’est Bruno Fernandes qui s’est chargé de le transformer.

Plus d'équipes

Man United n’a donc pas eu le temps de douter dans cette partie, si ce n'est à la 93e sur un tir cadré de Matty Cash, repoussé par David De Gea. Et son succès, bien qu’acquis sur le plus petit des écarts, ne souffre d’aucune contestation. La dernière demi-heure du match a vu les locaux pousser intensément pour se mettre à l’abri. Outre Pogba, Bruno Fernandes (76e) et Marcus Rashford (77e) ont aussi raté le break sur des frappes lointaines. Le Portugais a buté sur Martinez, tandis que l’international anglais a envoyé le ballon au-dessus des bois.

L'article continue ci-dessous

Martial avait montré la voie à suivre

Anthony Martial, lui, n’a pas été en vue lors de cette fin de match, mais l’ex-Monégasque avait fait le travail en première période en ouvrant le score en faveur des siens. Cinq minutes avant la pause, il s’est retrouvé à la conclusion d’un contre avec une reprise décroisée de la tête à la suite d’un centre de Wan-Bissaka. Et à l’origine de l’action, il y avait déjà Pogba. Le champion du monde a éliminé un adversaire d’un sombrero, avant de lancer ses coéquipiers sur orbite.

MU s’impose pour la quatrième fois en cinq matches et porte à 10 son nombre de rencontres consécutives sans faux-pas sur la scène domestique. Un rythme de champion qui permet donc à Fernandes et consorts d’égaler Liverpool en terme de points. Une position de leader qu’ils espèrent bien conserver au moins jusqu’au 17 janvier prochain, date de la prochaine opposition entre les deux grands rivaux du nord-Ouest d’ .