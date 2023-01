Manchester United : Anthony Martial, la recrue hivernale attendue par les Red Devils ?

Manchester United s'est peut-être séparé de Cristiano Ronaldo, mais Erik ten Hag assure qu'ils ne vont pas "brûler de l'argent" pour un attaquant.

Très dépensier cet été avec un recrutement XXL pour l'arrivée d'Erik Ten Hag, Manchester United est attendu sur le marché des transferts cet hiver pour combler la perte de Cristiano Ronaldo. Les Red Devils pourraient renforcer leurs options offensives si le bon joueur se libère. Mais Erik Ten Hag qui a longtemps insisté pour avoir du renfort en attaque a légèrement changé d'avis.

"Heureux avec Martial"

Le Néerlandais ne dépensera pas pour le plaisir, ce dernier estimant qu'Anthony Martial peut être l'homme de la situation pour Manchester United jusqu'à la fin de la saison 2022-23. Ten Hag s'est exprimé, à propos de la résistance à l'envie d'acheter un remplaçant direct de la superstar portugaise Ronaldo, dont le contrat a été résilié en décembre.

"Vous avez besoin d'un joueur qui peut avoir un impact, sinon vous brûlez de l'argent. Vous ne renforcez pas l'équipe et cela ne vous aide pas. Nous avons une bonne équipe quand tous sont disponibles. Nous avons [un attaquant], Anthony Martial, je suis vraiment heureux de ses performances sur de nombreux matchs. Il a eu un très bon impact. Si vous voyez ses minutes et l'impact qu'il a eu, c'est énorme", a analysé le Néerlandais.

"Toujours chercher à s'améliorer"

L'international français a inscrit cinq buts et délivré deux passes décisives en 10 apparitions toutes compétitions confondues cette saison avec Manchester United, et sa forme récente, son duo avec Rashford fonctionnant à merveille, suggère que les Red Devils n'ont pas besoin de dépenser à nouveau pendant une fenêtre d'hiver qui est notoirement difficile pour trouver un joueur de valeur.

Interrogé à nouveau sur ses plans de recrutement par le site officiel de United, et s'il pourrait y avoir des mouvements d'arrivées et de départs au cours des prochaines semaines, Ten Hag a répondu : "Je ne peux rien vous dire à ce sujet. Il est certain que nous avons un bon effectif, et surtout en ce moment, nous avons une bonne équipe. Mais il y a tellement de matchs à venir et nous avons besoin d'une équipe pour cela et aussi pour obtenir un meilleur équilibre dans l'équipe, nous y travaillons. Nous cherchons toujours à nous améliorer. Nous nous orientons et nous faisons des efforts pour renforcer l'équipe, mais je ne peux rien vous dire à ce sujet pour le moment. Quand nous pourrons le faire, nous le ferons tout de suite".

Manchester United est le club qui marque le moins de buts parmi les huit premiers de la Premier League en 2022-23, avec une étincelle offensive parfois difficile à trouver, mais les Red Devils ont remporté trois victoires consécutives sans encaisser de but depuis le retour de la Coupe du monde et seront de retour en action mardi avec la réception de Bournemouth.