Manchester City – Wolverhampton : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur City-Wolves.

Manchester City veut enchaîner

Après deux défaites de suite (une en League contre Southampton et une en Premier League contre Manchester United), Manchester City (2e avec 42 points) a repris sa marche en avant en battant Tottenham 4-2 le jeudi 19 janvier lors d'un match en retard du championnat.

Les hommes de Pep Guardiola vont tenter de lancer une nouvelle série de succès avec la réception de Wolverhampton, une équipe mal classée (16e avec 17 points).

Date, horaire et lieu de Manchester City-Wolverhampton

Date : dimanche 22 janvier 2023

Ville : Manchester (Royaume-Uni)

Stade : Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)

Heure du coup d'envoi : 15h00 heure française

Compétition : 21e journée de la Premier League 2022-2023

Arbitre de la rencontre : Monsieur David Coote (Angleterre).

Sur quelle chaîne voir le match Manchester City-Wolverhampton ?

En France, la rencontre entre Manchester City et Wolverhampton sera diffusée sur Canal+.

Le streaming pour voir le match Manchester City-Wolverhampton

En France, il sera de possible de voir le match Manchester City-Wolverhampton en streaming sur l'application MyCANAL.

Les compositions probables de Manchester City-Wolverhampton

Sorti sur blessure face lors de Manchester City-Tottenham, Rico Lewis est incertain et pourrait être remplacé par Kyle Walker. Au rayon des bonnes nouvelles, John Stones et Ruben Dias ont fait leur retour à l'entraînement et sont disponibles pour ce match.

Du côté de Wolverhampton, Sasa Kalajdzic, Pedro Neto, Boubacar Traoré et Chiquinho sont forfaits. Les recrues du mercato d'hiver, Mario Lemina et Pablo Sarabia sont qualifiées et pourraient faire leurs débuts sous leurs nouvelles couleurs à l'Etihad Stadium.

L'équipe probable de Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Dias, Aké - De Bruyne, Rodri, Bernardo - Mahrez, Haaland, Alvarez.

L'équipe probable de Wolverhampton : Sa - Semedo, Collins, Kilman, Bueno - Lemina, Neves, Nunes - Hwang, Cunha, Podence.

Les statistiques à connaître avant Manchester City-Wolverhampton

● Toutes compétitions confondues, Manchester City a remporté ses cinq derniers matches contre Wolverhampton.

● Manchester City est la meilleure équipe de Premier League à domicile (8 victoires, 1 nul et 1 défaite).

● Wolverhampton n'a gagné qu'un seul match à l'extérieur en Premier League (pour 3 nuls et 5 défaites) : c'était le 26 décembre 2022 sur la pelouse d'Everton lors de la 17e journée.