Manchester City : Ndombélé toujours pisté pour le mercato d'été, Jovic également

Manchester City n'a pas abandonné la piste menant à Tanguy Ndombélé pour cet été. En attaque, le nom de Luka Jovic circule...

Impressionnant depuis le début de la saison en Bundesliga, où il fait office de meilleur buteur avec 15 réalisations en 21 rencontres, avec deux longueurs d’avance sur Marco Reus (Dortmund) et Robert Lewandowski (Bayern), le jeune attaquant de Francfort, Luka Jovic (21 ans) aurait tapé dans l’oeil de Manchester City, d’après les informations de Goal UK.

Prêté pour deux ans par Benfica à Francfort au début de la saison 2017-18, le Serbe figure également sur les tablettes de Chelsea et du FC Barcelone, et il se murmure que les Catalans seraient actuellement en pole position pour l’accueillir. Mais il faudra y mettre le prix. En effet, la formation allemande espère réussir à acheter Jovic aux Portugais avec une clause de 6 M€, et le revendre ensuite pour dix fois ce montant, soit 60 M€.

De son côté, le Barça ne possède pas d’arrangement avec Benfica, et les Blaugrana estiment le joyau serbe à 40 M€. Si Manchester City décidait d’investir sur Jovic, les Mancuniens n’iraient pas au-delà du prix fixé par les Catalans. En effet, malgré plusieurs émissaires envoyés pour superviser le joueur au cours des derniers mois, la formation anglaise devra en priorité acheter un milieu relayeur, mais aussi un arrière gauche.

Dans l’entrejeu, Tanguy Ndombélé demeure la piste prioritaire pour les Skyblues. Et tant que le roc de l’Olympique Lyonnais ou un arrière gauche - comme celui de Leicester, Ben Chilwell - n’aura pas signé, il semble peu probable de voir Jovic débarquer du côté de l’Etihad Stadium. Dans tous les cas, cela promet un mercato animé pour l’équipe de Pep Guardiola.