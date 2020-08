Manchester City va inaugurer une statue à David Silva

Après dix ans de bons et loyaux services, David Silva aurait certainement voulu finir d’une autre manière son aventure avec . Eliminé dès les quarts de finale de la Ligue des Champions et distancé par en championnat, l’Espagnol s’est contenté d’une simple Cup pour ses adieux.

Mais qu’on ne s’y trompe pas. Avec 436 matchs disputés, le milieu offensif est devenu l’un des icônes des Citizens et son départ va laisser un vide dans le vestiaire mancunien.

S’il n’a toujours pas choisi quel futur donner à la suite de sa carrière, David Silva sera éternellement lié à Manchester City. Dans une tribune en hommage au champion du monde 2010, le président du club, Khaldoon Al Mubarak, a confirmé qu’une statue sera érigée devant l’Etihad Stadium.

"S’il y a bien une personne qui le mérite, c’est David Silva. Je pense que tous nos fans ont aimé David et son héritage dans l’histoire du club et qu’ils seront d’accord." La saison dernière, Vincent Kompany avait également reçu pareil hommage de City.

436 appearances, four titles, two FA Cups, five League Cups and three Community Shields...
@21LVA reflects on a glittering career at City in his final interview



