Manchester City : Une première depuis 24 ans en Angleterre ?

Ce samedi, Manchester City a l'occasion de réaliser un triplé Coupe-Championnat-Ligue des Champions.

Ce samedi, Manchester City affrontera l'Inter Milan à Istanbul et tentera de remporter sa première Ligue des Champions tant convoitée, après un échec en finale en 2021. Cette soirée pourrait donc devenir historique à bien des égards pour le pensionnaire de l'Etihad Stadium.

Man City vers un triplé historique

En cas de victoire, les hommes de Pep Guardiola réaliserait un triplé historique après avoir remporté le championnat et la FA Cup samedi face à Manchester United. Historique car dans l'histoire, seulement deux clubs anglais ont réalisé une telle performance : Manchester United en 1999 et Liverpool en 1984 (en remportant la Coupe de la Ligue). Cela placerait donc l'incroyable saison des Cityzens très haut dans l'histoire du football anglais.

Un changement de système payant

Tout n'a pourtant pas été simple cette saison. Si les résultats de City étaient très bons, la dynamique d'Arsenal leur promettait le titre. Mais le changement de système de Pep Guardiola au moins de février, passant à trois derrière en évinçant des joueurs majeurs comme Joao Cancelo, a rendu son équipe quasiment imprenable (une seule défaite sur les 27 derniers matches) et la baisse des résultats d'Arsenal a permis aux Mancuniens de remporter leur 9è titre de champion d'Angleterre.

En Cup, ils ont alterné entre des grosses écuries (au moins sur le papier) comme Arsenal et Chelsea et des équipes largement inférieures comme Bristol, Burnley et Sheffield, trois équipes de 2è division en huitième, quart et demi-finale, mais ils ont vaincu leur rival Manchester United en finale et soulevé la 7è Coupe d'Angleterre de leur histoire, un trophée qui leur échappait depuis 4 ans.

Il reste donc la dernière marche, certainement la plus difficile, à franchir pour Guardiola et sa bande. Car s'ils semblent au-dessus de n'importe quelle équipe en Europe, une finale de Ligue des Champions est très particulière à jouer, et ils le savent. Déjà favoris en 2021 contre Chelsea, ils s'étaient finalement inclinés après un match plus que moyen. D'un point de vue personnel, l'entraîneur espagnol espère remporter un trophée qu'il a déjà gagné à deux reprises mais qui lui échappe depuis maintenant 12 ans.