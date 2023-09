Manchester City : Un grand nom fait son retour dans l’effectif

Depuis quelques semaines, Manchester City est orphelin de Pep Guardiola et Kevin De Bruyne, qui ont subi des opérations.

Manchester City peut pousser un ouf de soulagement. Puisqu’un de ses hommes forts est de retour dans l’effectif. Ceci quelques semaines après avoir subi une opération en raison d’une gêne.

Guradiola opéré du dos

Absent de la tête de l’équipe première de Manchester City depuis le 22 août dernier, Pep Guardiola fait son retour chez les Skyblues. A la date susmentionnée, le club qui a réalisé le triplé (Championnat, Ligue des champions et FA Cup) la saison dernière a annoncé l’indisponibilité de son coach suite à une opération subie au dos.

« Pep Guardiola a subi aujourd'hui une opération de routine pour un problème de dos. L'entraîneur de Manchester City souffre depuis quelque temps de graves maux de dos et s'est envolé pour Barcelone pour une intervention chirurgicale d'urgence réalisée par le Dr Mireia Illueca. L'opération a été un succès et Pep va désormais se rétablir et se réadapter à Barcelone », indique d’abord le club champion d’Angleterre.

« En son absence, l'entraîneur adjoint Juanma Lillo supervisera l'entraînement de l'équipe première sur le terrain d'entraînement et assumera les fonctions sur la ligne de touche jusqu'au retour de Pep. Il devrait revenir après la prochaine trêve internationale. Tout le monde à Manchester City souhaite à Pep un prompt rétablissement et a hâte de le revoir bientôt à Manchester », a ajouté le communiqué.

Le coach espagnol de retour sur le banc des Citizens

Quelques semaines après son opération, l’entraîneur catalan peut déjà reprendre du travail normalement. A en croire les informations du média espagnol, AS, Pep Guardiola reprendra les commandes de Manchester City ce jeudi, après avoir surmonté une opération au dos qui l'a empêché de diriger les deux derniers matchs des Sky Blues.

Malgré l’absence de Guardiola, Juanma Lillo, qui a assuré l’intérim du Catalan, a convaincu au cours des deux matchs qu’il a dirigés en s’imposant contre Sheffield United (1-2) et Fulham (5-1) respectivement dans le cadre des troisième et quatrième journées de la Premier League anglaise. L’Espagnol va préparer dès jeudi, le déplacement à West Ham, prévu pour le samedi 16 septembre à 16h. Aussi, la réception de l’Etoile Rouge de Belgrade en Ligue des champions, mardi 19 septembre à 21h pour la première journée.